¡Marcela Guerra vs INE! “Nadie me va a impedir decir que Morena es un cártel”, advierte diputada del PRI

La diputada del PRI, Marcela Guerra, confrontó al Instituto Nacional Electoral (INE) tras una resolución que limita las expresiones de su partido contra Morena, y aseguró que continuará realizando críticas políticas al partido en el poder al considerar que están protegidas por la libertad de expresión.

Durante la discusión ante la autoridad electoral, la legisladora priista rechazó que los señalamientos de su partido representen una afectación a algún proceso electoral y cuestionó que el INE pueda establecer restricciones amplias sobre los discursos políticos.

“Nadie me va a impedir a mí como diputada decir que Morena es un cártel, lo hago aquí, lo hago allá y lo hago donde yo quiera”, afirmó Marcela Guerra durante su intervención.

La diputada sostuvo que sus declaraciones forman parte del debate público y defendió que, como representante popular, tiene derecho a emitir posicionamientos críticos hacia otras fuerzas políticas.

PRI acusa que el INE no puede limitar la crítica política

En su participación, Guerra pidió respeto durante el debate y respondió a los argumentos del representante de Morena ante el organismo electoral, al señalar que entendía su papel de defensa hacia su partido, pero pidió que también se respetaran las posiciones de otras fuerzas políticas.

“También pedimos respeto, por favor, y calidad en el debate”, expresó la legisladora priista.

Uno de los puntos centrales de su argumento fue que no existe, desde su perspectiva, una afectación comprobada a un proceso electoral, pues señaló que no hay candidaturas involucradas, llamados al voto ni elementos que demuestren una alteración a la equidad en una contienda.

“No hay candidaturas involucradas, lo repito de nueva cuenta. No hay llamados al voto, no hay demostración concreta de la afectación a la equidad”, señaló.

La priista cuestionó que la cercanía con la elección de 2027 pueda utilizarse como argumento para ampliar las facultades del INE sobre expresiones políticas, al considerar que una crítica hacia un partido no debe ser equiparada automáticamente con una conducta electoral indebida.

“Nadie me va a impedir decir que Morena es un cártel”



Reitera la diputada del PRI, @MarcelaGuerraNL ante el INE



Tras prohibirle al partido denunciar que en Morena hay narcopolíticos



📹 @politicomx pic.twitter.com/jA9hLmuy5X — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 30, 2026

Marcela Guerra defiende su derecho constitucional a criticar a Morena

La diputada insistió en que sus declaraciones están amparadas por la Constitución y que continuará expresando sus opiniones sobre el partido gobernante.

“Soy diputada y tengo derecho a decir y estoy tutelada por la Constitución, pese a quien le pese”, afirmó.

Guerra también hizo referencia al fallecido Carlos Manzo, al recordar sus críticas y señalamientos relacionados con presunta infiltración del crimen organizado en Morena, aunque esos dichos forman parte del contexto político mencionado por la legisladora y no de una determinación oficial del INE.