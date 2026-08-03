¡Alto! Antes de sacar el coche, revisa si el Hoy No Circula te dejará varado este lunes

Si este lunes 3 de agosto tienes planeado recorrer las calles de la Ciudad de México o del Estado de México, hay una revisión que no te tomará más de un minuto y puede ahorrarte un dolor de cabeza: verificar si tu vehículo puede circular.

El programa Hoy No Circula sigue operando de manera habitual y, como ocurre cada inicio de semana, algunos automóviles deberán permanecer estacionados durante gran parte del día.

Antes de encender el motor, vale la pena revisar el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación. De lo contrario, un traslado cotidiano podría terminar con una multa y un cambio inesperado en tus planes.

¿Qué autos no circulan este lunes 3 de agosto?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, este lunes 3 de agosto deberán suspender su circulación los vehículos que tengan:



Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Recuerda que el horario de restricción es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche (22:00 horas).

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

Estos vehículos sí pueden circular

Aunque el programa aplica para miles de automóviles, existen unidades que están exentas de la restricción. Entre ellas se encuentran:



Vehículos con holograma 00 y 0.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia y aquellos autorizados por la normatividad ambiental vigente.

Si tu automóvil se encuentra en alguno de estos supuestos, podrás circular con normalidad durante la jornada.

Las autoridades recuerdan que conducir un vehículo con restricción por el Hoy No Circula puede derivar en una multa, además de las medidas contempladas en el Reglamento de Tránsito. Por ello, consultar el calendario antes de iniciar el recorrido sigue siendo la mejor forma de evitar gastos innecesarios.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este lunes?

Hasta el momento no se ha decretado una contingencia ambiental, por lo que el programa opera de manera normal este lunes 3 de agosto.

Sin embargo, las condiciones de la calidad del aire pueden cambiar durante el día. En caso de registrarse niveles elevados de contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) será la encargada de informar si se activa el Doble Hoy No Circula y qué vehículos adicionales deberán dejar de circular.

Por eso, antes de salir de casa, conviene dedicar unos minutos a revisar las actualizaciones oficiales. Ese pequeño hábito puede ayudarte a evitar multas, retrasos y cambios de último momento en tu trayecto.

