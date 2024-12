Discriminación en Veracruz: Restaurante negó acceso a invidente con perro guía en Xalapa

Víctima de discriminación en reconocido restaurante. En Xalapa, Veracruz, en días recientes quedó en evidencia un nuevo acto discriminatorio contra un hombre invidente que estaba en compañía de su perro guía. El afectado, que arrastra problemas visuales, fue intervenido por el gerente de la sucursal de comida y se le pidió que abandonara el establecimiento, pues no tenían permitido el acceso de mascotas. A pesar de recibir el apoyo de otros comensales, y de que el implicado comprobó que su binomio estaba entrenado, el encargado continuó con su discurso.

¿Cómo ocurrió este acto de discriminación en restaurante de Xalapa, Veracruz?

Miguel Ángel llegó a este restaurante acompañado de su binomio, y tras sentarse en la mesa junto a su perro guía, es donde fue intervenido por algunos trabajadores.

“Nosotros no tenemos ningún problema, que se quede. Trae su aviso, ya están entrenados, por nosotros no hay ningún problema y si no es discriminación”, mencionó una mujer que también se encontraba en un restaurante y defendió al hombre ciego.

En entrevista en Hechos AM con Érika Mayo, Diego Borbolla y Otoniel Martínez, Miguel Ángel narró cómo sucedió este controversial caso.

“Es común aquí en Veracruz. Aunque ya hemos avanzado mucho en este tema, en hoteles, restaurantes, taxis, el perro es bien aceptado. Al que no aceptan es a mí por las demandas, porque yo he generado una cultura de respeto para el binomio; era un incidente que ya no sucedía.

“Quiero decirle que desde el 2007 yo soy usuario de perro guía; sin embargo, la disciplina y el respeto a los derechos humanos se han relajado en los últimos tiempos, lo que ha provocado que, por ejemplo, autoridades como la Profeco hasta el momento no se han manifestado; es muy complicado poner una denuncia porque hay que ir al puerto de Veracruz”, explicó Miguel Ángel.

Invidente afectado en restaurante en Veracruz culpa a trabajadores y no a las políticas de la empresa

El artículo 58 de la Ley Federal de Protección a los Derechos del Consumidor, deja muy claro, para toda la gente que no tiene este conocimiento, que se puede ingresar con un perro guía sin ningún problema a un establecimiento como estos, por lo que ante esta situación, el afectado señaló de responsable al encargado del establecimiento y no a la empresa.

“Fíjense que aquí hay algo bien interesante y quiero rescatarlo, las empresas, como a las que yo asistí en sus políticas, sí permiten la entrada de perros guía, no se permita la entrada de mascotas. El problema es que los gerentes encargados, que más allá de que sí los capacitan, porque yo incluso he participado, tienen actitudes xenófobas que muchas personas lamentablemente todavía tienen en este país; yo quiero pensar que este señor tiene una actitud de rechazo hacia los perros.

“Asumió algo que no dice el manual, porque la empresa es muy clara. Yo continuamente estoy en este tipo de restaurantes. Yo trabajo como capacitador, viajo por toda la república y trato de buscar lugares en donde sean seguros para un servidor y sobre todo para mi binomio, al efecto. Ese es el tema, las personas no son las empresas, las leyes ahí están, pero a la ley hay que ponerle dientes, es decir, multas más severas.

Miguel Ángel indicó que este tipo de acciones es por una falta de miedo a lo desconocido, por lo que se tiene que seguir trabajando en esa cultura de paz y de respeto a los derechos humanos, trabajando de manera más seria.

¿Miguel Ángel levantará demanda por acto discriminatorio en restaurante de Xalapa, Veracruz?

El afectado agregó que, tras el polémico debate con el encargado de la sucursal, platicó con un responsable de la franquicia y llegaron a una forma de platicar, porque como es un negocio internacional, ellos tienen un protocolo que tienen que solicitar para poder hacer un pronunciamiento o un compromiso.

“Tienen que platicarlo con sus líderes de otro país, entonces me pidieron que el próximo viernes nos sentáramos a platicar.

“Mi propuesta que les hice es que, debido a ese incidente, que tengamos la oportunidad de que todos sus establecimientos, todos tengan un logotipo que diga bienvenido perro guía, porque eso nos va a facilitar. Cuando yo tengo un incidente, ponemos la placa, el distintivo, y eso nos facilita, porque ya tanto la gente que asiste al local, como los empleados, saben cómo se debe trabajar con un perro guía”, sentenció.