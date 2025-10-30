¡Precios de miedo! Disfraces de Halloween 2025 superan los 1500 pesos, así está la inflación en México

La emoción de las familias por Halloween y el Día de Muertos, ya se siente en México, pero este 2025 los precios de los disfraces podrían espantar hasta al más valiente.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el costo promedio de un disfraz va de 800 a 1,500 pesos, lo que representa un aumento del 19.4% en comparación con el año pasado.

Celebrar Halloween en casa también cuesta

El golpe a los bolsillos no distingue edades: los disfraces infantiles también subieron, con precios entre 500 y 600 pesos, dependiendo del personaje y los materiales.

Las personas que buscan disfraces más elaboradas o de moda, como villanos de películas o series virales, deben prepararse para estirar la cartera.

Para quienes planean organizar una fiesta temática de Halloween, el gasto puede alcanzar los 5,850 pesos por una reunión de diez personas.

El desglose asusta:



botanas (950 pesos)

dulces (700 pesos)

bebidas como refrescos, cerveza y tequila (3,000 pesos)

decoraciones (1,200 pesos)

Este aumento en las bebidas y en los alimentos se debe, según comerciantes, a la inflación en alimentos, bebidas y artículos importados, así como al encarecimiento de los insumos textiles.

Disfrazarse sigue siendo tradición, pese a todo

Aun con los precios por las nubes, miles de familias mexicanas mantienen viva la tradición de disfrazarse, decorar sus hogares y compartir dulces.

Tiendas, mercados y vendedores reportan buena demanda, aunque muchos consumidores optan por reutilizar disfraces, fabricarlos de forma casera o hacer trueque con vecinos.

El espíritu festivo no se apaga, pero los bolsillos sí lo sienten. Este 2025, celebrar Halloween y el Día de Muertos será un lujo que pesa más que nunca.

¿Cuáles son los elementos que lleva una ofrenda de Día de Muertos?

La ofrenda de Día de Muertos es tradicional en todas las familias mexicanas, sin embargo, los precios también están por las nubes, estos son los elementos que debe de tener una ofrenda.