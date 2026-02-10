Disparos al aire y un accidente vehicular movilizan a las autoridades en CDMX | Mientras dormía

Un aparatoso accidente vehicular se registró sobre la Avenida Insurgentes Norte, al cruce con la calle Ingeniero Basiliso Romo, en la colonia Guadalupe Insurgentes; esta fue una de las emergencias que se atendieron durante la madrugada, mientras usted dormía, en la Ciudad de México (CDMX) .

De acuerdo con los primeros reportes, una familia que viajaba a bordo de un vehículo particular se impactó directamente contra un poste, ubicado en la salida que conduce hacia la lateral de la vialidad.

En el automóvil viajaban tres personas: dos hombres de aproximadamente 30 años de edad y un menor. Presuntamente, el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, aunque intentó frenar, el auto derrapó, dejando visibles las huellas de las llantas sobre el pavimento, lo que derivó en el fuerte choque.

Afortunadamente, los tripulantes no presentaron heridas de gravedad y no fue necesario su traslado hospitalario. Minutos más tarde arribaron elementos de la policía para abanderar la zona y evitar otro percance.

Policía dispara al aire para evitar que lo siguieran golpeando

Un grupo de personas de la colonia Santa María la Ribera , en la alcaldía Cuauhtémoc, agredió a un policía del sector Buenavista durante un incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados acudieron al cruce de las calles Salvador Díaz Mirón y Mariano Azuela para atender un reporte. Al arribar, el oficial fue rodeado por varios hombres y mujeres, quienes comenzaron a golpearlo con puñetazos en el rostro y el cuerpo.

En un video difundido en redes sociales se observa que, al sentir que su vida corría peligro, el policía sacó su arma de cargo y realizó un disparo al aire con la intención de disuadir la agresión.

En el mismo hecho, otros individuos causaron daños a una patrulla policial. Segundos después arribaron más unidades, lo que provocó que los agresores se dispersaran.

Aparentemente, la bala no hirió a ninguna persona, aunque continúan las investigaciones correspondientes legales. Hasta el momento no hay ningún detenido tras las agresiones hacia el oficial de la policía capitalina.

Ciudadanos bloquean la Avenida Parque Lira

Un grupo de alrededor de veinte personas mantienen cerrada la Avenida Parque Lira, a la altura de la colonia Daniel Garza; llevan más de 15 horas bloqueando la vialidad, lo que ha generado afectaciones viales y al transporte público en la zona.

De acuerdo con los inconformes, el bloqueo se realizó para denunciar presuntas irregularidades, así como la realización de eventos privados que, aseguran, afectan la movilidad y el uso del espacio público.

Para impedir el paso de los vehículos, los manifestantes colocaron a mitad de la vialidad varias macetas pertenecientes al mobiliario urbano, limitando por completo la circulación.

Derivado de esta situación, el servicio de la Línea 2 del Metrobús tuvo que ser suspendido de manera temporal, afectando a cientos de usuarios que diariamente utilizan esta ruta para trasladarse.

⚠️AVISO L2



6⃣Seguimos informando, por movilizaciones sociales.

✅Servicio: Tepalcates ↔️De La Salle.

❌Sin servicio: Tacubaya a Parque Lira/Antonio Maceo.

(Actualización 04:42 H.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/KYPFkxMmrU#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) February 10, 2026

Ante el cierre, policías del área de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un dispositivo de resguardo y orientación vial, con el objetivo de desviar a los automovilistas por rutas alternas y evitar congestionamientos mayores.

Durante el tiempo que se ha mantenido el corte a la circulación, las autoridades informaron que no se registraron incidentes mayores ni enfrentamientos. Se espera que en las próximas horas el bloqueo sea retirado y se restablezca la circulación.

