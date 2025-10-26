¡Querían un celular! Madre e hija mueren acuchilladas por menores de edad en Los Ébanos

El doble asesinato de Lizzie Espinosa y su madre, Diana, ocurrido en la zona de Los Ébanos, ha desatado una profunda indignación entre los vecinos de la zona. Madre e hija fueron acuchilladas por menores de edad que intentaron robarles sus teléfonos celulares, en un hecho que ha conmocionado a toda la comunidad.

Video: acuchillan a madre e hija por el robo de un celular

De acuerdo con los reportes policiales, los agresores, de 16 y 17 años, atacaron a Lizzie mientras caminaba por la zona. La joven intentó escapar herida, pero fue alcanzada y cayó al suelo.

Su madre, al ver la agresión, corrió a defenderla, recibiendo también varias puñaladas en el pecho. Vecinos salieron alarmados por los gritos, pero ya era tarde. Lizzie murió en el lugar y Diana fue trasladada al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Minutos después, elementos policiales lograron ubicar a los presuntos responsables, quienes se habían escondido junto a un adulto identificado como Deibi Poma Alberca, de 25 años, sujeto con antecedentes por robo con arma blanca.

En la vivienda donde fueron detenidos los dos asaltantes, se localizaron los celulares robados y más de 200 paquetes de droga.

La comunidad permanece consternada. Vecinos denunciaron que, pese a la inseguridad constante, no se han instalado cámaras de vigilancia prometidas por las autoridades. “El alcalde vino, pero seguimos esperando las cámaras. Aquí siempre roban”, lamentó una residente.

Este fue el quinto homicidio en solo tres días

Lizzie, de 30 años, era artista plástica y apoyaba económicamente a su familia. Su madre, de 53 años, deja a dos hijos con discapacidad. Este crimen, ocurrido en medio del estado de emergencia, representa el quinto homicidio en solo tres días.

Mientras el dolor domina las calles de Los Ébanos, los responsables miembros de la banda conocida como “Los Fatales Puñaleros del Este”, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. La comunidad exige justicia y acciones urgentes para frenar la violencia.