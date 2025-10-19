Golpe al narco: Localizan más de 200 paquetes de cocaína en un aeródromo de Tapachula, Chiapas

Un fuerte operativo de seguridad federal llevó al hallazgo de más de 200 paquetes con presunta cocaína en un aeródromo ubicado en Tapachula, Chiapas.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el cateo fue realizado por elementos de las fuerzas federales y estatales, como parte de una investigación para desmantelar grupos criminales.

¿Aeródromo del narcotráfico en Tapachula, Chiapas?

El inmueble, situado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas, en Tapachula de Córdova y Ordóñez, funcionaba como un pequeño aeródromo, pero en realidad, en su operación escondía más.

Ahí se localizaron 203 paquetes con polvo blanco con las características de clorhidrato de cocaína, además de una avioneta y tres camionetas que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Según información oficial, este operativo se da en medio del clima de violencia que se vive en Chiapas, donde distintos grupos del crimen organizado disputan el control de la zona.

Por su ubicación estratégica y sus conexiones aéreas y terrestres, el estado se ha vuelto un punto clave para el paso de drogas, especialmente con su frontera en Guatemala.

Catean avioneta y vehículos junto al cargamento de droga en Tapachula

Durante la revisión, las autoridades localizaron una avioneta que presuntamente era utilizada para el transporte de los paquetes, así como tres camionetas estacionadas dentro del predio.

Todo lo encontrado en el lugar fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, pese a que no hubo personas detenidas.

Mientras tanto, las autoridades ya investigan quiénes están detrás de esta operación, por lo que se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Las autoridades no descartan que el cargamento estuviera destinado a salir del país por vía aérea. Por ahora, el aeródromo permanece asegurado mientras continúan las diligencias.

Narcobloqueos y enfrentamientos: crisis de seguridad en Chiapas

El pasado 12 de octubre, una serie de narcobloqueos, enfrentamientos armados y quema de vehículos paralizó varios municipios de Chiapas. Esto luego de un presunto enfrentamiento entre un grupo criminal con fuerzas federales.

De acuerdo con reportes oficiales, tres presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala fueron detenidos tras cateos simultáneos en al menos 14 inmuebles ubicados en Cintalapa y Jiquipilas.

Mientras las fuerzas de seguridad realizaban las detenciones, criminales realizaron bloqueos e incendiaron vehículos, camiones y tráileres como represalias.

La violencia se extendió rápidamente hacia otros municipios como Jiquipilas, Cintalapa, Arriaga, Villaflores, Ocozocoautla y Chiapa de Corzo.