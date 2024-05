¡Por contingencia ambiental! Activan Doble Hoy No Circula el 31 de mayo, ¿en qué zonas?

Como si se tratara de un mal sueño, la contingencia ambiental en el Valle de México no termina de irse a pesar de que las lluvias comienzan a hacerse presentes; este 30 de mayo lo volvieron a activar, pero ¿tu auto descansa el viernes 31 de mayo?

Con la contingencia también se implementará el programa Doble Hoy No Circula, por lo que es muy importante checar el calendario porque en caso de salir a la calle cuando no te tocaba la multa podría ser grande.

¿Qué autos descansan el viernes 31 de mayo por el Doble Hoy No Circula?

¡Tomen sus precauciones! La CAMe dio a conocer qué autos no van a circular este viernes 31 de mayo en el Valle de México.

Autos particulares con holograma de verificación 2.

Coches particulares con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Los de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

terminación de Aquellos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas por la Ley.

#ComunicadoCAMe | 15:00h

📢Se activa la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la ZMVM, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

Más info en https://t.co/JhhNQ2tiNr pic.twitter.com/LrBjgWJ5MB — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 30, 2024

¿Qué autos NO descansan por el Doble Hoy No Circula del viernes 31 de mayo?

Si ya revisaste qué autos descansan y no viste el tuyo, es probable que estés en tu día de suerte, de acuerdo con el comunicado estos descansan:



Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “00” o “0” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0 .

o vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan y terminación de placa . Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad

Transporte escolar

Se activó la fase 1 de #ContingenciaAmbiental con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado.https://t.co/RFHuXSjoXY pic.twitter.com/T1uurbIW9v — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 30, 2024

¿Qué pasa si me agarran con mi auto cuando hay Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental?

Si tu carro no cumple con los requisitos para circular durante un día de Doble Hoy No Circula, producido por la contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, una patrulla de la Policía de Tránsito podrá detenerte y señalar que el coche no puede circular.

El oficial tendrá que notificarte sobre la infracción de entre 2 mil y 3 mil pesos, además de llamar a una grúa para el traslado del auto al corralón.