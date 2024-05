Activan Fase I de la contingencia ambiental en CDMX y Edomex HOY 30 de mayo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que hoy jueves 30 de mayo se activó la Fase I de la contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

En su último reporte indicó que a las 15:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones máximas de ozono de 160 ppb en la estación Pedregal (PED) y 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicadas en las alcaldías Álvaro Obregón y Coyoacán respectivamente, en la Ciudad de México.

El sistema de alta presión que ha afectado el centro del país y la estabilidad atmosférica asociada, se fortalecieron este día, presentando intensidad fuerte a partir del mediodía, además de provocar cielo despejado, temperaturas superiores a 30 °C e intensa radiación solar sobre el Valle de México. Estos elementos, junto con el viento débil y de dirección variable, propiciaron el estancamiento de los contaminantes y la formación de ozono, alcanzando concentraciones de muy mala calidad del aire.

Recomendaciones a la población ante activación de contingencia ambiental

La CAMe informó que nos encontramos en la tercera onda de calor, por lo que es importante evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por lo anterior, emitió algunas recomendaciones como:



Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

No fumar, especialmente en espacios cerrados.

¿Cómo quedó el Hoy No Circula para mañana?

Este viernes 31 de mayo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:



Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0 Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Quedan exentos del Hoy No Circula los siguientes automóviles: