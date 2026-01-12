Investigación revela nuevos nexos entre Raúl Rocha Cantú y empresas de seguridad

Una mansión en Polanco. Contratos millonarios. Empresas de seguridad ligadas al tráfico de armas. Y en el centro, Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, conectado con Manuel Bartlett, uno de los personajes más poderosos del obradorismo.

¿Tráfico de influencias? Las relaciones de Raúl Rocha Cantú

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destapó una conexión inquietante: un domicilio ubicado en Séneca 350, Polanco, propiedad del hijastro de Manuel Bartlett, es usado por empresas y operadores clave de la red criminal atribuida a Raúl Rocha Cantú.

Ese inmueble pertenece a Julio Antonio, hijo de Julia Abdalá, empresaria y pareja conocida públicamente de Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Contratos millonarios de la CFE con empresas ligadas a Rocha Cantú

Una de las empresas clave es Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), identificada por autoridades como parte del entramado empresarial usado por el director de Miss Universo.

Durante el sexenio pasado, SEICSA recibió contratos millonarios para brindar seguridad a instalaciones de la CFE, justo cuando Manuel Bartlett estaba al frente de la paraestatal.

Según MCCI, esos contratos alcanzaron hasta 264 millones de pesos, una cifra que levanta serias sospechas de tráfico de influencias.

“Hay una liga muy importante y muy grave. El tema del domicilio de Séneca 350, que pertenece al hijo de Julia Abdalá, pareja de Manuel Bartlett, y que es reportado por varias de estas empresas”, informó Verónica Ayala, periodista de MCCI.

En ese mismo domicilio no solo aparece SEICSA. También están registradas otras empresas vinculadas a operadores criminales de Rocha Cantú.

“Yoryi”, el operador clave bajo la lupa de la FGR

SEICSA es administrada por Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, identificado en expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los cómplices de Raúl Rocha Cantú.

Durante la gestión de Bartlett en la CFE, Alberts Ponce y su empresa vivieron una auténtica bonanza de contratos públicos.

Por su parte, Séneca 350 también aparece registrada en Servicios Profesionales de Seguridad Privada SERPROSEP, dirigida por Christian Pablo Varela Escobedo, otro operador ligado a Rocha Cantú.

Varela Escobedo, además, es representante legal de Servicios Terrestres de Seguridad Privada SETER, otra de las compañías usadas, según las investigaciones, para traficar armas.

¿Una red de corrupción?

La propia FGR, durante el obradorismo, benefició a SEICSA con contratos de hasta 300 millones de pesos, pese a que la empresa está vinculada con el ingreso de decenas de lotes de armas ilegales a México.

Para MCCI, estos nexos deberían ser investigados a fondo por la Fiscalía, aunque hasta ahora no hay señales claras de que eso vaya a ocurrir.

Cuando empresas señaladas por tráfico de armas, contratos públicos multimillonarios y domicilios ligados a figuras del poder coinciden una y otra vez, la palabra “casualidad” deja de tener sentido.

