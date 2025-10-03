Alerta Financiera en México: Dólar en su peor semana desde julio: ¿momento ideal para comprar?

El dólar se encamina hoy viernes 3 de octubre de 2025 a su peor semana desde fines de julio, esto debido a que el cierre del gobierno estadounidense aumentó la incertidumbre. Aquí te decimos cuánto pagarás por cada dólar estadounidense y cómo afecta este tipo cambio a tu economía.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 3 de octubre de 2025; compara las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas; ¡Compara y encuentra las mejores opciones para que puedas cambiar tu dinero y al menor costo en México!

Precio del dólar hoy en Banco Azteca: tipo de cambio al 3 de octubre de 2025

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca? El precio del dólar Banco Azteca se ubica en $17.00 a la compra y se vende en $18.94 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy viernes 3 de octubre de 2025.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2025! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este inicio de mes; puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco se encuentra abierto desde las 9:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche.

Precio del dólar en Tijuana hoy 3 de octubre de 2025

¿Vas pa´l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de hoy viernes 3 de octubre de 2025: el dólar hoy en Tijuana se vende en $20.87 pesos.

💸 El #TipoDeCambio que necesitas está en Banco Azteca, se sabe que mereces nuestro mejor precio. 😉📊#Dólar #Divisas pic.twitter.com/PBIMESXCQ2 — Banco Azteca (@BancoAzteca) October 2, 2025

Precio del dólar canadiense hoy 3 de octubre de 2025

El precio del dólar canadiense en México, se ubica en $13.25 a la compra, mientras se cotiza en $15.01 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este viernes 3 de octubre de 2025.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 3 de octubre de 2025?

El precio del Bitcoin hoy inició la jornada de este viernes 3 de octubre de 2025, en 121 mil 578 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una baja de 0.07% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio, el precio de la criptomoneda (BTC) en México abrió el día, ubicándose en 2 millones 235 mil 944 pesos por unidad.

El precio del Bitcoin hoy inició la jornada de este viernes en 121 mil 578 dólares estadounidenses por unidad|FIA

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 3 de octubre de 2025?

El precio del petróleo hoy se mantiene estable durante hoy 3 de octubre de 2025, pero aún se encaminaban a una pérdida semanal de alrededor del 7-8% tras las noticias de posibles aumentos en el suministro de la OPEP+.

Los futuros del crudo Brent subieron 29 centavos, o un 0.5%, a 64.40 dólares por barril a las “13:11 GMT”. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subió 27 centavos, o un 0.5%, a 60.75 dólares.

Petróleo Brent: $64.40 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate: $60.75 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: 57.56 dólares por barril.



¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye?

El Índice del Dólar, que compara el dólar con una cesta de divisas clave, se mantuvo estable en 97.77; por su parte, el euro subió un 0.2%, a 1.1736 dólares. La libra esterlina se fortaleció un 0.1%, a 1.345 dólares.

En el caso de que el Índice Dólar disminuya, el precio del dólar se depreciará frente a las monedas euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otra parte, las exportaciones estadounidenses se volverán más baratas en dichos mercados, en una situación que podría beneficiar a empresas exportadoras. Respecto de las importaciones a Estados Unidos, se volverán más caras, en una situación que podría afectar negativamente a los consumidores locales.

