Más ataques y bloqueos: El desafiante primer mensaje del nuevo ayatola de Irán

Mojtaba Jameneí, nuevo ayatola de Irán, dio hoy su primer mensaje desde que fue nombrado Líder Supremo iraní, en sustitución de su padre, Alí Jameneí, quien murió tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Se trató de un mensaje escrito, el cual fue leído en la televisión estatal de Irán este jueves 12 de marzo de 2026. En ello, el líder iraní insiste en que el estrecho de Ormuz, vía vital para transportar el 20% del petróleo mundial, debe seguir cerrado como “una herramienta de presión”.

Venganza y compensación: Las condiciones del nuevo ayatola para la paz

Añadió que las bases militares estadounidenses en Medio Oriente deben ser cerradas “o serán atacadas”. No obstante, reiteró que cree en la “amistad” con los países de la región y resaltó que los ataques sólo serían contra las instalaciones militares estadounidenses.

Mojataba Jameneí añadió que tanto Estados Unidos como Israel deben pagar una “compensación” por los ataques realizados contra suelo iraní. Aunque no los mencionó por sus nombres, sólo los clasificó como “el enemigo”.

“Pediremos una compensación del enemigo. Si no podemos obtener una compensación, destruiremos sus propiedades tanto como han destruido las nuestras”, mencionó el ayatola de Irán en el comunicado leído este jueves.

Abundó que Irán seguirá con los ataques contra 15 naciones vecinas que tienen bases militares estadounidenses “y continuaremos, tenemos que continuar”.

Agregó que los países de la región deben hacer su deber de “limpiar a los invasores de nuestra querida patria y a los asesinos de nuestro pueblo”.

