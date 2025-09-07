¿Fin de la guerra en Gaza? A casi dos años, Trump urge a Hamás a aceptar condiciones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que Israel aceptó sus condiciones para llegar al proceso de paz en la Franja de Gaza y exigió que el grupo terrorista Hamás acepte los mismos términos.

Por medio de su perfil en Truth Social, el mandatario aseguró que “todos quieren que esta guerra termine”, la cual está a punto de cumplir dos años, después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó más de mil heridos.

“Todos quieren que los rehenes regresen a casa. ¡Todos quieren que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra! Gracias por su atención a este asunto”, mencionó Trump el 7 de septiembre de 2025.

¿Cuáles son las condiciones para la paz en Gaza?

El gobierno de Estados Unidos pide la liberación de todos los rehenes, así como el inicio de negociaciones para a terminar la guerra en la Franja de Gaza, de acuerdos on dos oficiales israelíes cercanos a este proceso.

Los funcionarios declararon a la cadena CNN que estas condiciones ya fueron enviadas a Hamás, pero que este grupo no han brindado respuesta a estas peticiones. Aún no es preciso si este plan contempla un reinicio de negociaciones o un cese al fuego completo.

Uno de los oficiales señala que el acuerdo propone que Hamás libere a todos los 48 rehenes que posee en el primer día del cese al fuego, mientras que Israel dejará de atacar el enclave. Tras ello, ambas partes iniciaron negociaciones para terminar la guerra definitivamente y no reiniciarán las hostilidades en tanto continúen las pláticas. El presidente Donald Trump se encargará de mantener el cese al fuego mientras siga el proceso de negociación.

¿Cuántos muertos han ocurrido en la Franja de Gaza?

Hasta el domingo 7 de septiembre de 2025, el conflicto en la Franja de Gaza ha dejado 64 mil 455 muertos por parte del lado palestino, aseguró el Ministerio de Salud del enclave.

El conflicto también ha dejado 162 mil 776 personas lesionadas En las últimas 24 horas, los hospitales en Gaza reportaron 87 muertes y 409 heridos.