¿Dónde está la casa de Xóchitl Gálvez que quieren demoler en CDMX?

La casa de Xóchitl Gálvez generó polémica en los últimos días luego de que Morena pidió demolerla ante algunas supuestas inconsistencias, ante esto, en redes sociales los internautas se dieron a la tarea de investigar dónde está la propiedad, cuáles son sus características y en cuánto está valuada.

Recientemente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer su postura y rechazó las actitudes del partido al considerar que es necesario respetar esa línea de adversarios y no convertirse en enemigos.

¿En dónde está la casa de Xóchitl Gálvez?

El documento compartido por el partido guinda indica que el domicilio está ubicado en Sierra Santa Rosa número 62 en la colonia Reforma Social, al tiempo que agregaron tiene un aviso de terminación de obra, pero no tiene permiso de Uso y Ocupación.

¿Por qué Morena quiere demoler la casa de Xóchitl Gálvez?

En los recientes días se dio a conocer que el partido Morena en Ciudad de México, pidió verificar, clausurar y demoler la casa de Xóchitl Gálvez tras argumentar que la construcción no era legal.

“Se debe sancionar al Director Responsable de Obra (DRO) y, administrativamente, se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Mauricio Tabe no puede pasar por alto esta situación; la ley se debe aplicar sin distingos y si Xóchitl Gálvez cometió alguna irregularidad el alcalde está obligado a actuar en consecuencia", indicó.

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¿Cómo es la casa de Xóchitl Gálvez?

La información sobre la casa de Xóchitl Gálvez se compartió en redes sociales y, de acuerdo con especialistas, está valuada en 14 mil 900 millones de pesos. La propiedad tiene 94 metros de terreno y 386 metros cuadrados de espacio, mismo que abarca un jardín.

Al interior de la vivienda se observa el espacio para un comedor, sala, cocina, medio baño y jardín, posteriormente se encuentra la recámara principal, un vestidor con baño completo y un cuarto pensado en estudio.

El segundo nivel de la casa de Xóchitl Gálvez tiene dos recámaras, ambas de lujo, pues tienen baños completos y un vestidor, a esto se le suma un balcón que termina por darle forma a la casa. Como detalles adicionales, está el sótano que puede ser utilizado como estacionamiento y que también puede tener la función de centro de lavado.