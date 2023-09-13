Morena pide demoler la casa de Xóchitl Gálvez por ser “ilegal”

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la Ciudad de México exigió la clausura, el resguardo y la demolición de la casa de la senadora panista y candidata presidencial Xóchitl Gálvez por ser una "construcción ilegal".

A través de un comunicado, el partido guinda dijo que el lugar ubicado en Sierra Santa Rosa número 62 en la colonia Reforma Social no tiene permiso de uso y ocupación y es responsabilidad de Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, solicitar a la Fiscalía de Justicia de la capital el aseguramiento del fraccionamiento.

Boletín 📰| Exige @MorenaCiudadMex clausura, resguardo y demolición de construcción ilegal en donde habita @XochitlGalvez. Así como la correspondiente investigación por el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que esto le generó beneficios,… pic.twitter.com/jhZl4ZmdlY — Morena CDMX (@MorenaCiudadMex) September 13, 2023

¿Por qué Morena busca demoler la casa de Xóchitl Gálvez?

De acuerdo con el partido guinda, el sitio ubicado en la dirección antes mencionada cuenta con Aviso de Terminación de Obra, pero no tiene permiso de uso y ocupación, por lo que no puede estar habitado.

"Además, se debe sancionar al Director Responsable de Obra (DRO) y, administrativamente, se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México".

De igual manera, Morena pide investigar el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del completo, pues supuestamente en 2017 Xóchitl Gálvez, siendo delegada en Miguel Hidalgo, entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción, dándole beneficios, ya que su casa, "la casa del Moche", la adquirió a precio preferencial.

Xóchitl Gálvez reacciona a solicitud de Morena sobre demoler su casa

La candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, reaccionó a la solicitud de Morena y a través de sus redes sociales comentó: "Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa! ¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?".

Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa!



¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón? https://t.co/aeTfUs1CLD — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 13, 2023

La senadora recibió apoyo de diversos miembros de la coalición PAN, PRI y PRD, como fue el caso de Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez. También su publicación se llenó de comentarios de la gente, quien confirmó su apoyo y destacó que lo pedido por Morena es "abusivo".