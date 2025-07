Este jueves 17 de julio, Hechos AM tuvo una inspiradora entrevista con Antonio Gastélum, el mexicano que se ha consagrado como pentacampeón nacional de calistenia. Su historia es un testimonio de cómo la disciplina, la constancia y la comunidad pueden transformar por completo una vida, incluso para aquellos que pensaron no tener aptitudes deportivas.

Con una sonrisa, Antonio Gastélum recordó en la entrevista cómo la calistenia, también conocida como street workout, lo “atrapó" desde los 15 años. “Me acerqué con curiosidad, lo intenté sin saber nada y, aunque ese primer día me abrí las manos, algo en mí despertó", comentó, aludiendo a ese momento inicial que definió su camino.

Antes de descubrir las barras, Antonio confesó que los deportes tradicionales no eran lo suyo. “Nunca me sentí bueno para los deportes: en el fútbol me metía autogoles, en americano ni la armaba. Probé de todo, pero nada me enganchaba… hasta que llegaron las barras”, compartió, evidenciando la búsqueda de una actividad que realmente lo apasionara.

Más allá de la fuerza física: Disciplina, constancia y representación nacional

Para Gastélum, la calistenia no se limita a la fuerza muscular: “Me enseñó disciplina, constancia y comunidad”, afirmó con orgullo. Este deporte, basado en el entrenamiento con el propio peso corporal, le ha brindado herramientas no solo para el éxito deportivo, sino para la vida misma.

Hoy, Antonio Gastélum no solo es un referente en la calistenia en México, sino que también se enorgullece de representar a su país en competencias internacionales: “Ahora represento a México y tengo la oportunidad de traer un nuevo campeonato, no por ego, sino por amor a mi país”, destacó, subrayando su compromiso y pasión por su nación.

La calistenia es un deporte que cada vez más se practica en México

La historia de Antonio no es un caso aislado. En México, la calistenia está ganando terreno como una forma de entrenamiento que atrae a cada vez más atletas y artistas, quienes buscan potenciar su condición física y mental.

Atletas de otras disciplinas, como los gimnastas Ana Lago y el olímpico Daniel Corral, han demostrado que la calistenia es una excelente manera de mantener la condición física y potenciar sus habilidades, integrándola en sus programas de entrenamiento.

La calistenia en México no es solo un deporte; es un movimiento que promueve la salud, el bienestar y la superación personal, inspirando a muchos a transformar sus vidas a través de la fuerza del cuerpo y la mente.