Autopista México-Puebla: descubre todos los sitios donde pondrán 100 cámaras de vigilancia

Como parte de la estrategia “Cero Robos en la Autopista”, autoridades estatales anunciaron que se colocarán 100 cámaras de vigilancia en el bajo puente de la autopista México-Puebla.

El objetivo de las cámaras es reforzar la seguridad en estos puntos en específico, ya que son considerados de alto tránsito y riesgo para los usuarios, ya que la violencia ha crecido en varios puntos de las carreteras y autopistas de México.

Las cámaras estarán conectadas al C5i las cuales permitirán monitorear en tiempo real el flujo vehicular, así como detectar incidentes o intentos de delitos.

Este sistema se suma a otras herramientas tecnológicas que ya operan en la zona, como las torres de vigilancia con lector de placas y reconocimiento facial.

¿Dónde estarán las cámaras de videovigilancia en la autopista México-Puebla?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el bajo puente es un punto estratégico por su ubicación y el volumen de vehículos que circulan diariamente, por lo que la instalación de estos equipos busca prevenir asaltos, robos de carga y otros ilícitos sobre las vías.

Además de las cámaras, en el mismo espacio se desarrollará la galería urbana “Por amor a Puebla”, que mostrará elementos culturales, naturales y arquitectónicos del estado de Puebla.

Aunque su fin es estético, también contribuirá a mantener la zona más iluminada y concurrida, lo que puede disuadir la comisión de delitos.

¿Qué es lo que captan las cámaras de videovigilancia en la autopista México-Puebla?

Las autoridades recomiendan a los conductores que circulen por este tramo tomar en cuenta que las cámaras registrarán las placas y el tránsito de los vehículos, lo que puede ayudar en caso de reportar incidentes, accidentes o robos.

También recordaron que las denuncias pueden realizarse a través de la línea de emergencia 9-1-1 o en el centro de atención más cercana.

Con esta medida, se espera que el bajo puente de la México-Puebla se convierta en uno de los tramos más vigilados de la autopista, ofreciendo mayor seguridad a transportistas, automovilistas y pasajeros.