Cierre parcial tras fuerte accidente en autopista México-Puebla

Un fuerte accidente se registró durante la mañana de hoy 10 de agosto sobre la autopista México-Puebla, después de que un auto perdió el control y terminó sobre la barrera central, provocando un caos vial tras el cierre parcial de varios carriles. La Guardia Nacional Carretera pidió extremar precaución en el tramo de Ocotoxco, Tlaxcala.

¿Cómo ocurrió choque sobre la autopista México-Puebla en Tlaxcala?

Durante las primeras horas de este domingo, un iolento choque vial registrado en el kilómetro 031+800 de la autopista México–Puebla, provocó el cierre parcial de la circulación y la movilización de diversos cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información de la Guardia Nacional Carreteras, el percance obligó a reducir el paso de vehículos mientras se realizaban maniobras para atender a los lesionados y retirar la unidad involucrada que termino sobre la barrera central que didive la carretera.

Aunque no se han precisado las causas del accidente, se informó que los ocupantes resultaron heridos y presuntamente fueron trasladados para recibir atención médica.

Cuerpos de emergencia atienden el percance

En la zona se desplegó un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y unidades de paramédicos.

Las primeras acciones se centraron en garantizar la seguridad de los conductores que transitaban por la autopista, por lo que se implementó un abanderamiento preventivo en ambos sentidos de la vía.

Patrullas y unidades de rescate se colocaron estratégicamente para guiar el flujo vehicular y evitar nuevos incidentes. Simultáneamente, paramédicos brindaron los primeros auxilios a los lesionados, estabilizándolos antes de su traslado.

El cierre parcial generó una reducción en la velocidad de circulación y la formación de filas de vehículos que se extendieron varios kilómetros.

Ante esta situación, las autoridades emitieron un llamado a los automovilistas para que tomen rutas alternas, extremen precauciones y respeten las indicaciones del personal en el lugar.

