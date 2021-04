¿Dónde puedo ver Wrestlemania 37 este fin de semana?

Este fin de semana se llevará a cabo la edición número 37 de Wrestlemania, el máximo evento de la World Wrestling Entertainment (WWE).

El evento se llevará a cabo las noches del sábado y domingo y podrá verse desde las 7:00 de la tarde, tiempo del centro de México. Por si fuera poco, esta velada marcará el reencuentro entre los luchadores y sus fieles fanáticos, tras un año distanciados por la pandemia de Covid-19. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este gran evento:

¿DÓNDE PODRÉ VER WRESTLEMANIA 37?

El espectáculo podrá verse en exclusiva a través de WWE Network, la “plataforma de streaming” de la empresa, cuya suscripción cuesta 169 pesos al mes y que cuenta con acceso absoluto a todos los programas y eventos de la compañía.

Además, este medio contará con acceso a los eventos de pre-show que se llevarán a cabo desde el estadio Raymond James de Tampa, Florida, el mismo recinto donde en febrero pasado se llevó a cabo el Super Bowl.

¿POR QUÉ SE DIVIDIRÁ EN DOS NOCHES?

La WWE implementó este formato desde el año pasado, cuando la pandemia de Covid-19 golpeaba con intensidad al mundo. El evento estaba planeado para realizarse en el estadio de Tampa Bay, pero tras la cancelación de eventos deportivos en todo el mundo, la empresa de luchas decidió seguir con el magno evento, sólo que lo llevó al WWE Performance Center, de Orlando, Florida, y para evitar la concentración de su personal, segmentó la cartelera en dos noches.

Este año, la división tiene una intención similar, pero enfocada principalmente en su “universo” (como la empresa llama a sus fanáticos), pues quisieron garantizar el mayor número de personas asistentes sin poner en riesgo su salud, ni la del elenco.

¿QUÉ LUCHAS HABRÁ EN WRESTLEMANIA 37?

El sábado 10 de abril, la primera noche, la jornada abrirá con el duelo entre Cesaro contra Seth Rollins. La segunda lucha programada es una de las más polémicas de los últimos años, pues tendrá al reguetonero Bad Bunny haciendo su debut oficial en un ring de la WWE, luego de llevar casi tres meses apareciendo repentinamente, luego de que The Miz, su rival en turno, lo atacara mientras se presentaba en Royal Rumble, en enero pasado.

El “conejo malo” estará acompañado por su compatriota, el boricua Damian Priest, mientras que The Miz hará dupla con John Morrison, su fiel amigo.

También se enfrentarán Braun Strowman vs. Shane McMahon (lucha de jaula); la dupla The New Day vs. AJ Styles & Omos (Campeonato de Parejas de Raw) y Sasha Banks vs. Bianca Belair (Campeonato femenino de SmackDown). El evento estelar tendrá sabor a revancha pues Bobby Lashley buscará defender su cinturón de Campeón de la WWE ante Drew McIntyre, a quien despojó del cetro en Elimination Chamber.

La segunda noche abrirá con el duelo entre Kevin Owens vs. Sami Zayn, además, Riddle se enfrentará Sheamus por el Campeonato de Estados Unidos. Bray Wyatt luchará contra Randy Orton y en el duelo por el Campeonato Intercontinental se enfrentará Big E contra Apollo Crews.

La japonesa Asuka buscará defender su Campeonato Femenino de Raw ante Rhea Ripley, mientras que el evento estelar de la noche será una triple amenaza por el Campeonato Universal de la empresa, que será defendido por Roman Reings frente a Daniel Bryan y el gran regreso de la noche: el canadiense Edge, que volverá a Wrestlemania tras 10 años de ausencia por una lesión que lo llevó a retirarse. Cabe mencionar que en su último duelo en Wrestlemania, Edge se fue como Campeón Mundial Pesado, derrotando al mexicano Alberto del Río.

