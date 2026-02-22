¿Dónde está Ranchito Pinto? El sitio clave del operativo contra “El Mencho”

El nombre de Rancho El Pinto, también conocido como “Ranchito Pinto”, ha colocado nuevamente en el centro de la conversación pública a Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) y a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, tras versiones que apuntan a una presunta detención en esta zona serrana de Jalisco.

Rancho Pinto en Tapalpan: Así es lugar donde presuntamente comenzó el operativo contra "El Mencho"

Ubicado en el municipio de Tapalpa, el rancho se encuentra en un área rural al sur del poblado, en dirección al exclusivo Tapalpa Country Club y a diversos fraccionamientos campestres. Se trata de un camino sin nombre que conecta con vialidades locales rodeadas de bosque, áreas agrícolas y casas de descanso.

Tapalpa es famoso por su paisaje montañoso, cabañas y turismo de fin de semana. Sin embargo, desde hace años, versiones locales sostenían que la zona era utilizada como refugio estratégico debido a su geografía boscosa, caminos rurales y cercanía con Guadalajara.

Un operativo federal desató violencia en Tapalpa desde las 7:30 AM, con helicópteros artillados y ataques en fraccionamientos cerca de la presa El Nogal.



Durante más de 3 horas hubo enfrentamientos, pánico entre habitantes y turistas, incendios y narcobloqueos.



La violencia se… pic.twitter.com/7J9x6U7O4D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Rancho Pinto: Una zona campestre convertida en escenario de terror

Rancho El Pinto se localiza a espaldas de fraccionamientos como Country Club y Los Pastores, a unos siete kilómetros del centro del municipio, cerca de la Presa del Nogal. Es un entorno típicamente destinado a actividades recreativas, agricultura y descanso.

Pero la tranquilidad se rompió con imágenes difundidas en redes sociales: hombres fuertemente armados, algunos portando fusiles calibre .50, corriendo dentro del Country Club y buscando refugio junto al campo de golf. En uno de los videos, grabado por un residente atrincherado en su vivienda, se escucha incluso el llanto de un bebé mientras se desarrollaban los enfrentamientos.

Las balaceras se prolongaron por aproximadamente tres horas, generando pánico no solo en Tapalpa, sino también en municipios como Guadalajara, Zapotlanejo, Talpa, Autlán y Puerto Vallarta, donde se reportaban ataques de manera simultánea.

La caída de “El Mencho”, desató bloqueos, incendios y caos en varias entidades del país.



Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, su poder se construyó a base de violencia extrema, traiciones y alianzas estratégicas.



Desde sus inicios como vigilante de plantíos de marihuana… pic.twitter.com/vEOBq7S5mE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Cronología detallada del “domingo de terror” con la caída de "El Mencho"

Los vecinos dicen que todo comenzó desde el día anterior.

El sábado por la tarde, dos helicópteros rompieron la rutina del pueblo. Dieron un par de vueltas sobre la zona del Country Club y se marcharon. No es común ver aeronaves militares sobrevolando Tapalpa, y menos en áreas campestres donde lo habitual es escuchar pájaros y viento entre los pinos.

Pero fue el domingo cuando el ambiente cambió por completo; apenas clareaba el día cuando el ruido volvió. Esta vez no eran dos, sino tres o cuatro helicópteros. Algunos alcanzaron a ver también dos aviones bimotor en el cielo. Las aeronaves volaban más bajo. Más lento. Más directo.

A las 7:20 de la mañana comenzaron las maniobras más cerradas sobre los fraccionamientos Country Club y Los Pastores, a unos siete kilómetros del centro del pueblo, cerca de la Presa del Nogal. Diez minutos después, el estruendo.

Ráfagas. Disparos que rebotaban en la sierra. Helicópteros artillados, según testimonios, disparando hacia tierra mientras elementos federales avanzaban por los caminos que llevan a Rancho El Pinto.

En videos que comenzaron a circular se observa a hombres armados corriendo dentro del Country Club, buscando resguardo junto al campo de golf. En una grabación, hecha desde el interior de una vivienda, se escucha el llanto desesperado de un bebé mientras al fondo retumban las detonaciones.

El enfrentamiento se extendió durante aproximadamente tres horas. El miedo también. Familias enteras se atrincheraron en sus casas, sin saber exactamente qué ocurría, pero entendiendo que algo grande estaba pasando.

Mientras en Tapalpa el eco de las balas atravesaba el bosque, en municipios como Guadalajara, Zapotlanejo, Talpa, Autlán y Puerto Vallarta también se reportaban ataques simultáneos.

El Ranchito Pinto, un punto perdido entre montañas y caminos sin nombre, dejó de ser solo un rancho en la sierra. Desde ese domingo, quedó marcado como el escenario de una operación que sacudió no solo a Tapalpa, sino a todo Jalisco.