¿Tienes un doble en alguna parte del mundo? La ciencia lo confirma: es tu doppelgänger

¿Alguna vez te has cruzado con alguien que te mira al espejo? No, no se trata de una sensación extraña, sino de un fenómeno cada vez más estudiado y aceptado en la comunidad científica: los doppelgänger.

Adrián García, un doble de acción que ha cautivado a muchos por su parecido con diversos actores, nos cuenta que esta similitud con otras personas es más común de lo que imaginamos. “Es increíble cómo la gente te señala y te dice que te pareces a tal o cual famoso. Al principio, pensaba que era una coincidencia, pero luego me di cuenta de que existe un término para esto: doppelgänger”, explica Adrián.

¿Cómo es posible que existan personas tan parecidas?

La ciencia ha avanzado mucho en la comprensión de este fenómeno. Según estudios realizados por el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, es prácticamente imposible que dos personas no relacionadas compartan el 100% de su ADN. Sin embargo, es posible encontrar similitudes en más del 70% de los genes.





“Nuestra apariencia física es resultado de una combinación compleja de miles de genes”, explica un genetista. “Imagine que nuestro cuerpo es como un rompecabezas y cada gen es una pieza. La forma en que encajan estas piezas determina nuestros rasgos faciales, el color de nuestros ojos, etc. Es posible que dos personas tengan un conjunto de piezas muy similar, aunque no sean parientes”.

La búsqueda del doble perfecto

La curiosidad por encontrar a nuestro doppelgänger ha llevado a muchas personas a realizar búsquedas en internet y en redes sociales. Un caso destacado es el de un joven que decidió emprender una búsqueda a nivel mundial y, para su sorpresa, encontró no uno, sino tres personas con un parecido asombroso.

Los expertos aseguran que, en un planeta con miles de millones de habitantes, es muy probable que existan muchas personas con características físicas similares. La combinación de genes es tan vasta que las posibilidades de encontrar a alguien con un aspecto idéntico son infinitas.

¿Qué significa tener un doppelgänger?

Más allá de la mera curiosidad, el fenómeno de los doppelgängers plantea interesantes interrogantes sobre nuestra identidad y nuestra percepción del mundo. ¿Qué significa encontrarnos con alguien que nos parece un reflejo en un espejo? ¿Cómo nos afecta emocionalmente esta experiencia?

La psicología sugiere que ver a alguien que se nos parece puede despertar una sensación de familiaridad y conexión, pero también puede generar cierta inquietud o incluso miedo. En algunas culturas, los doppelgängers se asocian con mala suerte o presagios de muerte.

Los doppelgängers son un misterio que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Desde las leyendas antiguas hasta las modernas investigaciones científicas, este fenómeno sigue siendo objeto de estudio y fascinación.

A medida que la tecnología avanza, es probable que podamos explorar este tema con mayor profundidad. Quizás en un futuro cercano, sea posible crear bases de datos genéticos que nos permitan encontrar a nuestro doppelgänger con mayor facilidad.