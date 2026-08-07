VIDEO: Brutal choque de tráiler sobre la avenida Siglo XXI en Aguascalientes deja varios heridos y destrozos

Un tráiler protagonizó un aparatoso choque la mañana de este viernes 7 de agosto en Aguascalientes, luego de que presuntamente sufriera una falla mecánica mientras circulaba por una de las principales vialidades de la ciudad.

El accidente desató una escena de caos, una fuerte afectación al tránsito y una intensa movilización de cuerpos de emergencia; de manera preliminar, el choque dejó varios vehículos destrozados y al menos 13 personas lesionadas.

Así ocurrió la brutal carambola que dejó 13 personas heridas

La carambola ocurrió alrededor de las 09:00 horas sobre la avenida Siglo XXI, donde el conductor del tractocamión perdió el control de la pesada unidad e impactó a varios automóviles que se encontraban a su paso.

La gravedad del choque obligó a paramédicos, bomberos y elementos de seguridad a desplegar un operativo para atender a los heridos, controlar la circulación y retirar los vehículos involucrados, mientras las autoridades iniciaban las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el percance.

Video capta el momento del aparatoso choque en Aguascalientes

Cámaras de seguridad captaron el instante en que el tráiler avanzó sin control sobre la avenida Siglo XXI y terminó impactando a varios vehículos que permanecían detenidos por la luz roja del semáforo.

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión, que transportaba maíz, embistió a siete automóviles; uno de ellos terminó volcado, mientras otros presentaron severos daños materiales.

Paramédicos y rescatistas desplegaron un operativo para rescatar a los ocupantes, algunos de los cuales quedaron atrapados entre los vehículos; durante las maniobras también fue controlado un derrame de combustible provocado por una camioneta involucrada en el accidente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO | BRUTAL CHOQUE E INCENDIO EN COAHUILA: TRES TRÁILERES Y DOS AUTOS SE IMPACTAN

ASÍ FUE EL APARTOSO ACCIDENTE DE ESTE MAÑANA



Un tráiler aparentemente con una falla en el sistema de frenos impactó a varios vehículos que esperaban la luz verde del semáforo, en el cruce de la aalida a San Luis Potosí y Av. Siglo XXI#Aguascalientes pic.twitter.com/35wLAMfGUm — El Diario Aguascalientes (@DiarioEl91739) August 7, 2026

Detienen al conductor; reportan a un lesionado hospitalizado

Tras el percance, el conductor del tráiler fue detenido por las autoridades para deslindar responsabilidades; de manera preliminar, manifestó que la unidad presentó una falla que le impidió detenerse antes de llegar al crucero.

El saldo preliminar fue de 13 personas lesionadas y varios vehículos con daños de consideración; aunque la mayoría recibió atención médica en el lugar, un hombre de 48 años fue trasladado al Hospital Tercer Milenio por una luxación en el brazo izquierdo; las autoridades informaron que se encuentra fuera de peligro mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.