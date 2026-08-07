¡Alarma en el Edomex! Brutal explosión de polvorín en Santa María del Monte, Zinacantepec; reportan al menos un muerto y heridos

La explosión de un taller clandestino de pirotecnia en la comunidad de Santa María del Monte, municipio de Zinacantepec, Estado de México , desató una intensa movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este jueves 6 de agosto. De manera preliminar, autoridades reportaron que el estallido del polvorín dejó una persona muerta y al menos dos más lesionadas, quienes recibieron atención tras el siniestro.

Bomberos, personal de Protección Civil y corporaciones de auxilio del Edomex realizaron un operativo tras ser alertados, por lo que acudieron al lugar del siniestro para controlar la emergencia y realizar las primeras labores de rescate.

El estruendo, que fue percibido por habitantes de la zona, provocó una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la explosión y verificar las condiciones en las que operaba el presunto taller clandestino de pirotecnia.

Imágenes en redes sociales muestran el momento de la explosión y los destrozos en Zinacantepec

Los primeros videos e imágenes compartidos por habitantes de la comunidad comenzaron a circular pocos minutos después de la explosión.

En los registros se observa una enorme columna de humo elevándose sobre Santa María del Monte, así como los daños provocados por la fuerza de la detonación en los alrededores del inmueble donde presuntamente operaba el polvorín.

El estallido ocurrió minutos antes de las 15:00 horas en un predio ubicado sobre la avenida Javiela, esquina con Los Arcos; la magnitud del siniestro generó alarma entre los vecinos de Zinacantepec, quienes alertaron a los servicios de emergencia al percibir el fuerte estruendo y la densa nube de humo que podía observarse desde distintos puntos de la zona.

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#AlMomento | Ocurrió una explosión en un polvorín en el municipio de Zinacantepec, #Edomex



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Fiscalía investiga si el polvorín operaba de manera irregular

Mientras continúan las labores en el sitio, las autoridades mantienen un perímetro de seguridad debido a que en el inmueble presuntamente permanecen dos bodegas con material explosivo, situación que obliga a extremar precauciones para evitar un nuevo riesgo.

En el lugar trabajan elementos de Seguridad Pública municipal y estatal, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zinacantepec, así como integrantes de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México, quienes supervisan las condiciones del área antes de permitir el acceso.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las causas de la explosión, determinar si el polvorín contaba con los permisos para almacenar y manipular material pirotécnico, además de establecer las responsabilidades derivadas del siniestro.