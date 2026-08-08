VIDEO | ¡No fue una caída! Adulto mayor muere atropellado por tráiler; joven lo empujó en Monterrey

La muerte de un adulto mayor que inicialmente fue reportada como un atropellamiento accidental dio un giro en Monterrey, Nuevo León, luego de que un video de cámaras de seguridad reveló que un joven lo empujó hacia la avenida justo antes de que fuera arrollado por un tráiler.

El hecho ocurrió sobre la avenida Ruiz Cortines y ya es investigado por las autoridades para determinar la responsabilidad del presunto agresor.

Video revela el momento que cambió la investigación

Las imágenes, difundidas este viernes, muestran los segundos previos al impacto; en la grabación se observa cómo el adulto mayor camina por la banqueta cuando un hombre que transitaba en sentido contrario se aproxima y lo empuja con el hombro, provocando que pierda el equilibrio y caiga al carril por donde circulaba la pesada unidad, cuyo conductor no alcanzó a detenerse.

La grabación, de apenas unos segundos, se convirtió en una pieza clave para esclarecer lo ocurrido; tras el empujón, la víctima cayó directamente a la vialidad y fue atropellada por el tráiler que avanzaba sobre Ruiz Cortines.

Después del impacto, el joven regresó e intentó sujetar al adulto mayor; sin embargo, no logró retirarlo del paso del vehículo; instantes después se alejó del lugar, mientras otros testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NO SE DETUVO A PESAR DE RECLAMOS! PRESUNTO ENFERMERO ATROPELLÓ A MUJER CON SUS DOS HIJOS Y ESCAPÓ EN MONTERREY| VIDEO

🚨 Un empujón terminó en tragedia en Monterrey.



Un hombre cayó hacia los carriles de Ruiz Cortines tras ser empujado por otro hombre que iba pasando y fue atropellado por un tráiler. La acción quedo captada en video y ya forma parte de las investigaciones.



🎥 Joel Garza nos… pic.twitter.com/D83h1JNCs0 — INFO7MTY (@info7mty) August 7, 2026

Fiscalía investiga si el empujón al adulto mayot provocó la muerte

Elementos de Tránsito y Policía de Monterrey acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales inició las diligencias correspondientes.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer si el empujón captado en el video fue el factor que desencadenó el atropellamiento y determinar la posible responsabilidad penal del hombre involucrado.

Las autoridades también analizan las imágenes de videovigilancia y otros indicios para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos antes de emitir una conclusión oficial.