Entre lágrimas y gritos de justicia, sepultan a doña Dominga, la abuelita asesinada tras asalto en Amozoc, Puebla

Doña Dominga Pérez Comisario, de 82 años, fue sepultada en Amozoc, Puebla, entre lágrimas, indignación y exigencias de justicia, luego de que fuera asesinada en un asalto el pasado 4 de agosto cuando regresaba a su casa tras vender sus semitas en la zona de la cantera.

El asesinato de doña Dominga quedó registrado por cámaras de seguridad; en las imágenes se observa a un hombre seguirla mientras caminaba rumbo a su domicilio, donde posteriormente la habría atacado con una piedra; su familia sostiene que el robo de las ganancias que había obtenido con la venta de sus productos sería el motivo del ataque.

El último camino de doña Dominga terminó en tragedia

El 4 de agosto no era un día cualquiera para la mujer de 82 años; era su cumpleaños y, como cada jornada, había salido a vender semitas. Al terminar su actividad emprendió el camino de regreso a casa, ubicada en las inmediaciones del camino a San Diego.

Las cámaras de seguridad registraron parte de ese recorrido; en la grabación se observa a un hombre acercarse y seguir a la adulta mayor hasta que ocurre la agresión.

Familiares señalaron que el presunto atacante habría buscado quitarle el dinero que llevaba consigo después de su jornada de trabajo.

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Flores, veladoras y una canasta acompañaron su despedida

La familia llevó el cuerpo de doña Dominga al templo de San Mateo Apóstol, en Mendizábal, Amozoc, donde se realizó una misa de cuerpo presente. Después, el féretro fue trasladado al panteón de la comunidad.

La mujer fue despedida con flores y veladoras, pero también con dos objetos que representaban parte de su vida: su estandarte de la Virgen de Guadalupe, de quien era devota y peregrina desde hacía cuatro décadas, y la canasta que utilizaba diariamente para vender sus semitas.

Durante el sepelio, sus familiares exigieron que el asesinato en Puebla no quede impune y pidieron que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y encuentren al responsable.