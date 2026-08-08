Estados Unidos volverá a operar parcialmente en Michoacán tras suspensión por motivos de seguridad

Estados Unidos reanudará parcialmente sus actividades oficiales en Michoacán a partir de este sábado 8 de agosto, luego de evaluar las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de México.

La decisión representa un cambio en las operaciones que habían sido suspendidas en días recientes por motivos de seguridad y permitirá el regreso gradual del personal estadounidense a distintas regiones de la entidad.

La reapertura contempla operaciones en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor Morelia-Pátzcuaro; sin embargo, las autoridades estadounidenses aclararon que la medida forma parte de un proceso escalonado y que continuará su evaluación permanente de las condiciones de seguridad antes de restablecer por completo sus actividades en Michoacán.

Reanudación será gradual en cuatro zonas de Michoacán

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, la decisión fue tomada tras la coordinación sostenida con las autoridades mexicanas y la implementación de acciones para fortalecer la seguridad del personal estadounidense en la entidad.

El gobierno norteamericano señaló que la reanudación de actividades será parcial y que las operaciones podrán ajustarse conforme evolucionen las condiciones sobre el terreno.

Las zonas incluidas en esta primera etapa son Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor que conecta Morelia con Pátzcuaro, considerados prioritarios para la reactivación de las actividades oficiales.

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Partial Resumption of U.S. Government Activities in Michoacán Following Continued Security Coordination with Mexicohttps://t.co/aOUsYcupi0 pic.twitter.com/cL169TuSkN — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 7, 2026

Michoacán mantiene la alerta máxima de viaje

Aunque Estados Unidos anunció la reanudación parcial de operaciones, la administración estadounidense mantuvo vigente la alerta de viaje de nivel 4, la más alta de su clasificación, con la recomendación de no viajar a Michoacán debido a las condiciones de seguridad que persisten en el estado.

La representación diplomática explicó que continuará monitoreando la situación y ajustará sus operaciones conforme avance la coordinación con el Gobierno de México.

Además, recomendó a sus ciudadanos mantenerse informados a través de medios oficiales, informar a familiares sobre su ubicación, registrarse en el programa STEP y comunicarse con la Embajada en caso de requerir asistencia.