Cae “El Ruso” en Zapopan, objetivo prioritario en Playa del Carmen

Tras varios meses de rastreo, elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en estrecha colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco, lograron la captura de un peligroso líder delictivo que se ocultaba en el occidente del país y al que se le atribuyen diversos homicidios que aterrorizaban a Playa del Carmen.

Cae en Zapopan un peligroso objetivo prioritario de Quintana Roo

Ángel Eduardo “N”, alias de “El Ruso”, fue detenido en el municipio de Zapopan, Jalisco, tras ser catalogado por el gobierno de Quintana Roo como un objetivo prioritario. La captura fue el resultado de tres meses continuos de investigaciones de campo, análisis de gabinete y rastreo tecnológico coordinado por agentes de la Policía de Investigación. Un grupo táctico de la Fiscalía caribeña se trasladó hasta territorio jalisciense para concretar la detención en conjunto con las fuerzas locales, logrando atraparlo sin que pudiera escapar.

Captura #FGEQuintanaRoo, en colaboración con la Fiscalía de Jalisco, a objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado



• Ángel Eduardo “N”, alias “El Ruso”, fue detenido en Zapopan, Jalisco, en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio calificado



• Las… pic.twitter.com/yCtJY4xEJR — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) August 7, 2026

Ángel Eduardo "N", alias "El Ruso", autor intelectual de homicidios en Playa del Carmen

Sobre “El Ruso” pesaban dos órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado, señalándolo como la mente detrás de violentos ataques armados cometidos a mediados de este año en Playa del Carmen. Las indagatorias de la representación social establecen que el 15 de junio del presente año, el detenido ordenó a los integrantes de su célula criminal acribillar a un hombre en un domicilio del fraccionamiento Palmas I, causándole la muerte. Una semana después, el 23 de junio, habría orquestado una segunda ejecución en el estacionamiento de un supermercado sobre la conocida avenida Luis Donaldo Colosio.

El modus operandi de la célula criminal que aterrorizaba al municipio de Solidaridad

Las investigaciones periciales y de gabinete lograron determinar que Ángel Eduardo “N” operaba como uno de los principales cabecillas en el municipio de Solidaridad. En complicidad con otros sujetos, "El Ruso" no ejecutaba los disparos de manera directa, sino que utilizaba a sicarios y células delictivas bajo su mando para llevar a cabo cobros de cuentas, emboscadas y homicidios dirigidos. Tras su aprehensión en Zapopan, las autoridades procedieron con los trámites correspondientes para su traslado inmediato a Quintana Roo, donde será presentado ante el juez de control que lo requiere.