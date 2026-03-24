Deja a dos pequeñitos en la orfandad: Yuliana murió en la refinería de Dos Bocas y Pemex le ofrece trabajo a su familia para “compensar” el daño

La refinería de Dos Bocas en Tabasco sigue en el ojo del huracán tras las distintas irregularidades. La familia de Yuliana López, una de las víctimas de la explosión e incendio el pasado martes 17 de marzo, exige justicia ante omisión por parte de la empresa de seguridad, SIPPSA y Pemex.

Yuliana habría muerto no por el fuego, sino por inhalar monóxido de carbono mientras cumplía con su jornada laborar, dejando en la orfandas a sus dos pequeñitos que hoy no tienen ni a su papá ni a su mamá.

Ellos son los trabajadores que murieron en la refinería de Dos Bocas



Para el Gobierno Federal son estadísticas, pero para sus familias eran el sustento y el corazón del hogar.



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La "compesnación" de Pemex que suena a burla

Tras el fallecimiento, la respuesta de las autoridades ha dejado mucho que desear. Ana Cristell López, hermana de la víctima, denunció que personal de Pemex se acercó a ellos no para ofrecer una indemnización justa, sino para ofrecerles una vacante de trabajo.

La propuesta no era directamente en la paraestatal, sino en una de las empresas contratistas. "Para nosotros es un insulto, una burla", señaló la familia, que ve en este gesto un intento por silenciar el caso sin aceptarsu responsabilidad legal.

¿Qué terminó con la vida de una de las víctimas en la refinería de Dos Bocas?

Aunque las primeras versiones oficiales hablaban de un desborde de "aguas aceitosas" por las lluvias que luego se incendiaron, los familiares sostienen otra razón. Aseguran que lo que inundó la zona de trabajo fue un gas tóxico y que Yuliana no contaba con el equipo adecuado.

Además, sale a la luz que la joven laboraba para la empresa de seguridad privada SIPPSA con un sueldo bajo y, lo más grave, sin un seguro de vida que respaldara a sus hijos en caso de una tragedia.

SIPPSA y Pemex: El deslinde de responsabilidades

Directivos de SIPPSA han sugerido de forma anónima que, al ser una empresa externa, no hay una responsabilidad de riesgo de trabajo como tal, argumentando que lo que está asegurado son los vehículos y las unidades, no necesariamente el personal en estas circunstancias.

Ante esto, la familia de Yuliana ya prepara una demanda contra la empresa de seguridad y contra Pemex, pues consideran que la omisión de medidas de seguridad básicas fue lo que provocó su muerte.

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Víctima de refinería en Dos Bocas era mamá de dos pequeños

Yuliana ya era viuda antes del accidente, lo que la convertía en el único sustento de sus dos hijos. Hoy, esos niños dependen totalmente de una familia que, además de lidiar con el luto, tiene que enfrentarse a las empresas responsables para exigir lo básico: justicia y sustento para los menores.

La batalla legal por la verdad en Dos Bocas

Con el apoyo legal necesario, la familia busca demostrar que la muerte de Yuliana pudo evitarse si los protocolos de emergencia hubieran funcionado.

El reclamo de justicia sigue más vivo que nunca en Tabasco, donde una "trabajo" no alcanza para cubrir una pérdida como la de Yuliana.