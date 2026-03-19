¡Último adiós a Ezequiel! El padre y abuelo que perdió la vida en el incendio de la Refinería de Dos Bocas; familias exigen justicia

El último adiós a Ezequiel, una de las víctimas del incendio en la Refinería de Dos Bocas en Tabasco, dejó una herida y una serie de preguntas que Pemex no termina de responder.

Entre incienso y dolor de una viuda y dos pequeñitos que hoy quedan en la orfandad, el eco de la explosión en la Refinería Olmeca sigue resonando. Lo que las autoridades calificaron como un incidente menor por "aguas aceitosas", hoy deja a familias de luto y dudas tras la viralización del momento exacto en que comenzó el incendio.

Denuncia al 9933989844… 🚩⚠️🔥‼️¡Incendio TMDB-refinería Olmeca: Coche inició el siniestro que dejó 5 muertos!Directo de las cámaras de vigilancia de la ASIPONA, fue captado el momento exacto cuando inició el incendio en el acceso que lleva al recinto de la ASIPONA a metros de… pic.twitter.com/XrsDmFJula — LinoZentella (@linozentella_) March 19, 2026

Familias despiden a víctimas del incendio en Refinería de Dos Bocas

La mañana de este jueves 19 de marzo, el municipio de Cunduacán se unió para despedir a Ezequiel, un hombre que salió a trabajar como guardia de seguridad para la empresa contratista SIPSSA y ya no regresó. Era el pilar de su hogar: esposo, padre y abuelo.

Su muerte no solo deja a la familia en completa triteza, sino que se quedan sin sustento económico. Mientras sus seres queridos le daban el último adiós, la exigencia de una indemnización justa empezó a tomar fuerza entre los presentes.

Video de la explosión en la Refinería de Dos Bocas desmmiente versión de Pemex

Aunque el Gobierno y Pemex intentaron minimizar los sucedido diciendo que solo fue fuego en una barda perimetral, las imágenes que circulan en redes sociales cuentan otra historia.

En los videos se observa una vialidad con charcos, pero no solo de agua, sino de un material negro y viscoso que brilla bajo la luz: combustible esparcido. Este "río" de material inflamable fue el que convirtió una calle común en una trampa mortal para quienes pasaban por ahí en ese momento.

¿Qué desató la explosión en la Refinería?

La nueva evidencia muestra el momento exacto de la tragedia: un vehículo que transportaba personal intentó pasar por lo que parecían charcos de "aguas aceitosas". Al contacto con el motor o una chispa, el líquido se encendió de forma instantánea, envolviendo la unidad en llamas. En ese automóvil viajaban cuatro de las cinco víctimas fatales.

La versión de que el incendio fue provocado por el desbordamiento natural debido a las lluvias quedaría descartada tras las imágenes, apuntando directamente a una falta de control de residuos peligrosos.

Pemex bajo la lupa por presunta negligencia en Refinería de Dos Bocas

Si el material inflamable salió de las instalaciones y llegó a las vialidades públicas, la responsabilidad escala a niveles legales graves. La empresa aseguró que la infraestructura no sufrió daños y que la operación sigue normal, pero para las familias de los cinco fallecidos, la normalidad no existe.

De la tragedia en Dos Bocas al milagro en el desierto



Mientras pescadores en #Tabasco denuncian un desastre ecológico tras la explosión en la refinería Olmeca, en Ecatepec el granizo colapsa escuelas y paraliza las clases.



Además, Doña Carlota, la abuelita de Chalco que… pic.twitter.com/Ayc56cyhxH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Familias exigen justicia tras explosión

Mientras Pemex sostiene que el incidente ocurrió "fuera de las instalaciones principales", la realidad es que el material que causó las muertes provenía del complejo Olmeca.

Hoy, mientras la tierra cubre el féretro de Ezequiel, el reclamo de justicia apenas comienza.