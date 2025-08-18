¡Tragedia en Guanajuato! Balacera en fiesta patronal deja dos muertos y 17 heridos en San Miguel Allende

La noche del pasado domingo 17 de agosto 2025, se registró una balacera durante la fiesta patronal en el Atrio de la iglesia del Infonavit Malanquin, en San Miguel Allende, Guanajuato.

El ataque armado dejó un saldo de dos personas muertas y otras 17 heridas; se desconoce su estado actual de salud.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre este incidentes; se espera que las autoridades den más información al respecto.

Presidente municipal de San Miguel de Allende condena el ataque en fiesta patronal

A través de redes sociales, el presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, en condenó los actos de violencia ocurridos en la fiesta patronal por la Virgen de San Juan de los Lagos.

“Condenamos enérgicamente los actos violentos ocurridos anoche en Infonavit Malanquin donde personas sin escrúpulos quitaron la vida a gente inocente que celebraba en el atrio de la iglesia a la virgen de San Juan”, expresó en redes sociales.

Además, aseguró que las autoridades ya están en coordinación para brindar apoyo a las familias de las víctimas, así como para dar con los responsables de la balacera en San Miguel de Allende.

