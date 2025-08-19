Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

VIDEO: Entre costales de cebollas: descubren kilos de metanfetamina en camión sobre carretera de Tamaulipas

Un tractocamión con costales de cebollas ocultaba 262 kilos de metanfetamina en Tamaulipas; un perro detector descubrió el cargamento y el chofer fue detenido.

Droga oculta en cebollas: aseguran tractocamión con metanfetamina en Reynosa-San Fernando, Tamaulipas
Droga oculta en cebollas: aseguran tractocamión con metanfetamina en Reynosa-San Fernando, Tamaulipas|Especial
Notas
Seguridad
Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Silvia Otero

Compartir nota

Un cargamento de cebollas en Tamaulipas escondía algo más que productos del campo, ya que entre los costales, agentes federales localizaron más de 262 kilos de metanfetamina sobre la carretera de Reynosa-San Fernando.

Descubren droga entre costales de cebolla en Tamaulipas

La sorpresa se la llevaron cuando un perro detector de droga descubriera que la mercancía estaba alterada con varios kilos de droga.

Durante la inspección del tractocamión, se constató que la droga se encontraba oculta entre los costales de cebolla, lo que permitió asegurar la sustancia ilícita antes de que fuera trasladada a su destino.

El operativo dejó al descubierto una estrategia de camuflaje utilizada para intentar evadir los controles de seguridad en las carreteras del estado.

De acuerdo con el informe, el conductor del vehículo, identificado como Donaldo, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución confirmó que Donaldo, el conductor detenido, ya fue vinculado a proceso por delitos contra la salud. El cargamento, junto con el tractocamión, quedó asegurado como parte de las investigaciones correspondientes.

Por su parte, las autoridades destacaron la efectividad del trabajo de los binomios caninos, que una vez más resultaron claves en la detección de drogas escondidas entre mercancía aparentemente legal.

Detienen a sujeto con cocaína oculta entre mangos en San Luis Potosí

Y no solo en cebollas, sino también en mangos, ya que la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) con sede en San Luis Potosí, obtuvo la vinculación a proceso de Víctor Hugo Ruíz Flores por trasportar cocaína en cajas con mangos sobre la carretera Matehuala-San Luis Potosí.

De acuerdo con las autoridades, la detención ocurrió durante un dispositivo de seguridad implementado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el kilómetro 26 de la carretera federal 57, en el tramo que conecta Matehuala con San Luis Potosí.

Al realizar la revisión correspondiente, los elementos de la PFM detectaron un cargamento de 79 kilos 754 gramos de clorhidrato de cocaína, que se encontraba oculto debajo de las cajas con fruta.

Seguridad y JusticiaViolencia en México

Notas