VIDEO: Entre costales de cebollas: descubren kilos de metanfetamina en camión sobre carretera de Tamaulipas

Un cargamento de cebollas en Tamaulipas escondía algo más que productos del campo, ya que entre los costales, agentes federales localizaron más de 262 kilos de metanfetamina sobre la carretera de Reynosa-San Fernando.

Descubren droga entre costales de cebolla en Tamaulipas

La sorpresa se la llevaron cuando un perro detector de droga descubriera que la mercancía estaba alterada con varios kilos de droga.

Durante la inspección del tractocamión, se constató que la droga se encontraba oculta entre los costales de cebolla , lo que permitió asegurar la sustancia ilícita antes de que fuera trasladada a su destino.

#FGR en Tamaulipas, obtuvo vinculación a proceso contra Donaldo "B", por su presunta participación en el delito de contra la salud, modalidad de transporte. Fue detenido por elementos de la @FGR_AIC en la carretera Reynosa-San Fernando, quienes al revisar la unidad con apoyo de…

El operativo dejó al descubierto una estrategia de camuflaje utilizada para intentar evadir los controles de seguridad en las carreteras del estado.

De acuerdo con el informe, e l conductor del vehículo, identificado como Donaldo, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Un perro detector de drogas descubrió más de 262 kilos de metanfetamina oculta entre costales de cebollas en #Tamaulipas.



El hallazgo se dio en la carretera Reynosa-San Fernando y el conductor, Donaldo, fue detenido y es ahora vinculado a proceso por delitos contra la salud. pic.twitter.com/BvNIyz7rgY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 19, 2025

La institución confirmó que Donaldo, el conductor detenido, ya fue vinculado a proceso por delitos contra la salud. El cargamento, junto con el tractocamión, quedó asegurado como parte de las investigaciones correspondientes.

Por su parte, las autoridades destacaron la efectividad del trabajo de los binomios caninos, que una vez más resultaron claves en la detección de drogas escondidas entre mercancía aparentemente legal.

Detienen a sujeto con cocaína oculta entre mangos en San Luis Potosí

Y no solo en cebollas, sino también en mangos, ya que la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) con sede en San Luis Potosí, obtuvo la vinculación a proceso de Víctor Hugo Ruíz Flores por trasportar cocaína en cajas con mangos sobre la carretera Matehuala-San Luis Potosí.

#FGR en San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso contra Víctor "R", probable responsable en el delito de contra la salud. Al ser detenido, transportaba 79.7 kg de cocaína, ocultos debajo de cajas con mangos, en un vehículo tipo semirremolque.

De acuerdo con las autoridades, la detención ocurrió durante un dispositivo de seguridad implementado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el kilómetro 26 de la carretera federal 57, en el tramo que conecta Matehuala con San Luis Potosí.