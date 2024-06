¡Únicas y fascinantes! Las Dunas de Yeso en Cuatro Ciénegas, visita obligada en México

Se trata de uno de los lugares más extraños y fascinantes de todo México: Las Dunas de Yeso de Cuatro Ciénegas. Únicas en México, no hay otras iguales en todo el país: “Lo raro, algo que no te imaginas, la arena blanca en medio de un desierto, la verdad, la verdad que sí, es magia, las que tiene el lugar”, señala José Martín Martínez, un turista en la zona.

Por su parte, Orlando, responsable de las Dunas de Yeso, señala que: “Esta arena tiene un brillo, ese brillo se llama calcita, lo que hace ese brillo es que rebote los rayo del sol, eso hace que reboten los rayos del sol y no sea tan caliente como los de la playa”.

Mayra Flores, otra turista en el lugar, le cuenta a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca que: “A mí me gustó que tan blanco es la arena, todo se me hizo muy bonito y que no se pega tanto la arena, andamos ahí descalzos y caliente”.

#Coahuila | Las dunas de yeso en Cuatro Ciénegas son únicas en todo el país.



Pero esta arena blanca y brillosa tiene una temperatura de 5°C por encima del promedio, una verdadera entrada al infierno que alcanza los 58°C



A medio día, las dunas se convierten en la “entrada al infierno”; cinco grados Celsius por encima de la temperatura promedio: “La temperatura máxima que hemos vivido son 58 grados”, señala Orlando. “La vista está muy bonita, pero el calor es horrible… Está interesante, relajante y las fotos, y también el sonido, bueno, no hay sonido, muy bonito”, confirma Elena.

Hace millones de años, el mar de Tetis bañaba estas tierras; plantas y animales se adaptaron al clima ardiente y a la arena fina de las dunas; por las noches este lugar está lleno de vida: “Tenemos también un animal endémico que se llama rata canguro que es una gatita chiquita y las hormigas de aquí tejen una característica especial, sus patitas se adaptan para vivir en este lugar”, señala Orlando, responsable en las Dunas de Yeso.

Las Dunas de Yeso son una visita obligada para quien visita el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas, Coahuila; la conservación de estos lugares es privilegio de todos los mexicanos.

Esta es la mejor fecha para ir a Cuatro Ciénegas

Expertos señalan que la temporada ideal para visitar Cuatro Ciénegas es desde la Semana Santa y hasta al fin del verano, es decir que la mejor fecha para ir a Cuatro Ciénegas es entre los meses de marzo y agosto, esto debido a que el clima es favorecedor y los atractivos naturales de la región se encuentran en su esplendor.

Principales atractivos en Cuatro Ciénegas, Coahuila

Cuatro Ciénegas es uno de los Pueblos Mágicos recién incorporados, por lo que mucha gente no sabe que cuenta con esta determinación, sin embargo, cada vez son más los viajeros que se aventuran a conocer este hermoso lugar.