VIDEO: ¡Con machete en mano! Vecino ahuyenta a cocodrilo en calles de Ciudad Isla, Veracruz

Un cocodrilo causó pánico entre los habitantes de Ciudad Isla, Veracruz, luego de que un cocodrilo saliera de un río a las calles de la zona urbana. Este hecho se dio a conocer por medio de redes sociales.

Vecino corre a cocodrilo de las calles de Cd. Isla

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el hallazgo del cocodrilo tomó por sorpresa a dos personas que caminaban por la zona y se detuvieron de inmediato al ver al reptil en medio de la calle.

En las imágenes también se observa a un hombre que, armado con un machete, se acercó con cautela para intentar ahuyentarlo, aunque sus primeros intentos no tuvieron éxito.

Ante ello, decidió cortar una rama de un árbol y usarla para espantar al animal con mayor rapidez, con la intención de forzarlo a regresar hacia el área de donde había salido.

En los comentarios del video, varias personas comentan que el animal debería de ser trasladado a un lugar donde no ponga en riesgo a la población ni a ellos: "Está hermoso, ya le debería de habilitar la laguna para ellos, desde que tengo memoria, existen en la laguna y hasta cariño se les tiene ya", mencionó un usuario de Facebook.

Joven provoca a un cocodrilo en Puerto Vallarta

El pasado 26 de agosto, un joven decidió entrar al mar en la zona de Marina Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco, cuando había sido alertado sobre la presencia de un cocodrilo .

En un video grabado por otro turista se aprecia cómo el muchacho queda a escasos centímetros de ser atacado por el reptil.

Las imágenes muestran al joven avanzando en el agua, a pocos metros, un cocodrilo de aproximadamente dos o tres metros se acerca lentamente, elevando el riesgo. El joven intenta huir de inmediato y, aunque el animal casi lo alcanza, logra salir del mar sin lesiones.