Tosferina en México: Muertes y casos aumentaron significativamente en 2025

De acuerdo a los últimos reportes de la Secretaría de Salud, México ha presentado 71 muertes y mil quinientos casos de tosferina durante este 2025.

Estas cifras indican que hubo un repunte significativo comparado con números de años pasados, pues en el cierre de 2024 se reportaron alrededor de 463 casos.

La #TosFerina es una enfermedad grave y contagiosa que afecta especialmente a los más pequeños.



Vacúnalos a los 2, 4, 6 y 18 meses 👶🏽; y el refuerzo a los 4 años; si estás embarazada, vacúnate a partir de las 20 semanas🤰🏽

La vacuna es segura y gratuita



La vacuna es segura y gratuita ▶️https://t.co/Rrqc9hw6Zl pic.twitter.com/riBWtFMBil — Birmex (@Birmex) October 28, 2025

Tosferina este 2025

La cifra de 71 muertos es notablemente alta para el periodo y representa un gran aumento en comparación con años anteriores.

La Secretaría de Salud ha emitido avisos epidemiológicos debido a los mil quinientos casos, que siguen una tendencia de repunte a nivel continental.

La mayoría de las muertes se presentó en menores de un año de edad, pues este grupo es el más vulnerable, ya que el sistema inmune aún es inmaduro y la tosferina puede causar complicaciones graves como apneas (pausas en la respiración).

Se ha enfatizado que la gran mayoría de las muertes (prácticamente todas) corresponden a bebés que no habían recibido la vacuna contra la tosferina (incluida en la vacuna pentavalente).

Comunidades indígenas de la Amazonía denuncian que sus niños mueren por #TosFerina, enfermedad prevenible con vacunas.

En #SaludConLupa contamos su historia para que no quede en silencio.

Si crees en este trabajo, haz una donación: https://t.co/HeIcQ4M9dD o al Yape 908821142. pic.twitter.com/1RLu0ZA1NC — saludconlupa.com (@saludconlupa) October 14, 2025

Estados con mayor incidencia

Algunos de los estados que presentan el mayor número de casos confirmados y una alta incidencia a nivel nacional son Jalisco (uno de los estados con alta letalidad y una cifra considerable de casos acumulados), Ciudad de México (debido a su alta densidad poblacional y movilidad, es un foco de contagios y ha reportado una alta incidencia) y Nuevo León (ha reportado consistentemente altas cifras de casos confirmados, llegando a ser, según algunos informes, el estado con más casos a nivel nacional).

Otras entidades como Chihuahua, Aguascalientes y el Estado de México también se encuentran entre las más afectadas por el repunte.

💉🧒 ¡La tos ferina se puede prevenir!

Protege a tus hijos siguiendo el esquema de vacunación desde los 2 meses de edad y asegúrate de aplicar todos los refuerzos.

Vacunarlos es un acto de amor y cuidado.❤️



Vacunarlos es un acto de amor y cuidado.❤️#IGSS #TosFerina pic.twitter.com/WdGjlIGqsx — IGSS GT (@IGSS_gt) October 22, 2025

Medidas de protección y alerta

El repunte de tosferina se asocia, en gran medida, a la disminución de las coberturas de vacunación durante y después de la pandemia de COVID-19, lo que dejó a una generación de infantes susceptibles.

Algunas medidas de protección que puede tomar son asegurar el esquema completo de la vacuna y consultar con su médico sobre la necesidad de un refuerzo (Tdpa). Si está embarazada, reciba la vacuna Tdpa entre las semanas 27 y 36, esta es la única forma de pasar anticuerpos al bebé antes de que nazca.

Si usted o alguien más tiene tos fuerte o persistente, evite el contacto cercano con bebés pequeños. Aíslese y busque atención médica para el diagnóstico y tratamiento oportunos.