Delfina Gómez realiza Audiencia Ciudadana para conocer necesidades de pobladores de Edomex

Fue una jornada inédita. Quince horas de escuchar, de conocer, de profundizar en las necesidades de la población. 900 minutos fue lo que duró la Tercera Audiencia Ciudadana del Estado de México.

“Quiero informar que se atendieron 400 asuntos con un total de mil ciudadanos, y ahora viene el reto de todos y cada uno de los que integran las Secretarías para darle seguimiento en la medida de lo posible a los ciudadanos que vinieron a pedir un apoyo”, dijo Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México.

Acudieron mexiquenses de los 125 municipios de la entidad. Entre las principales necesidades que expusieron, están: trabajo, agua potable, educación, salud y obra pública.

“Con mucha esperanza de que se les pueda dar atención a sus necesidades a sus problemas, pero también me he encontrado con compañeros que vienen a pedir por su comunidad y eso a mí me emociona mucho, porque es gente que no viene a pedir por ellos, sino vienen a pedir por su escuela, vienen a pedir por sus campesinos, vienen a pedir por sus mujeres”, añadió la gobernadora.

Todas las peticiones se hicieron llegar a las dependencias involucradas y, aseguran, tienen la obligación de atenderlas personalmente.