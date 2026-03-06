La sacaron de la taquería que construyó: Efrail Juárez, empresaria indígena denuncia despojo en Oaxaca

La historia de Efrail Juárez López, una mujer indígena ayuujk de 57 años, ha comenzado a circular en redes sociales luego de que denunciara públicamente haber sido víctima de violencia y despojo del negocio que ayudó a construir durante más de una década en la ciudad de Oaxaca.

Se trata de la taquería “Los Combinados”, ubicada en la colonia Reforma, un establecimiento conocido entre los habitantes de la capital oaxaqueña y que, según su testimonio, fue levantado con años de trabajo, esfuerzo y largas jornadas desde 2009.

Efrail asegura que durante más de 17 años participó activamente en el crecimiento del negocio, aportando trabajo y administración para consolidarlo como un punto popular para comer tacos en la ciudad. Sin embargo, hoy asegura que se encuentra fuera del lugar que ayudó a construir.

¿Por qué Efrail Juárez acusa despojo de la taquería “Los Combinados”?

De acuerdo con la denuncia pública difundida el 5 de marzo de 2026, Efrail acusa a su expareja, identificado como Rafael R.G., de haberla sacado por la fuerza del negocio y de quitarle cualquier participación en la administración y en los ingresos del establecimiento.

#Oaxaca Local | Denuncia mujer mixe despojo y violencia en taquería “Los Combinados”



Acusa a su ex pareja de sacarla por la fuerza del negocio “Los Combinados”, que ayudó a construir durante 17 años



Efrail Juárez López, mujer indígena ayuujk de 57 años, denunció haber sido… pic.twitter.com/jPX1GWKFPe — RIOaxaca (@rioaxaca) March 5, 2026

Según el testimonio de la mujer indígena, el conflicto no es reciente. Señala que durante años vivió distintos tipos de violencia dentro de la relación, desde agresiones físicas hasta violencia económica y patrimonial. La situación habría escalado hasta que, según explica, fue expulsada del negocio y se le prohibió regresar al establecimiento.

Incluso afirma que su expareja condicionó a trabajadores del lugar para que no reconocieran su liderazgo dentro de la empresa. Además, denuncia que se han realizado acciones para sabotear su trabajo y mantenerla fuera del negocio.

Video mostraría el momento del despojo

Como parte de su denuncia, Efrail difundió un video fechado el 28 de abril de 2025, en el que, asegura, se observa el momento en que fue desalojada del negocio. Las imágenes forman parte de la evidencia que su equipo legal busca presentar ante las autoridades.

La empresaria sostiene que la situación refleja un problema más amplio que enfrentan muchas mujeres cuando, después de años de trabajo, son desplazadas de proyectos o empresas que ayudaron a levantar.

Efrail Juárez pide intervención de autoridades en Oaxaca

Ante lo ocurrido, Efrail Juárez hizo un llamado público a las autoridades de Oaxaca para que su caso sea revisado con perspectiva de género y tomando en cuenta su contexto como mujer indígena.

Entre las instituciones mencionadas se encuentran el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a quienes solicita investigar el caso y garantizar que no se vulneren sus derechos.

También pidió el respaldo de la sociedad y de otras mujeres para visibilizar situaciones similares que, afirma, ocurren con frecuencia pero pocas veces se denuncian.

“Soy mujer, soy indígena y soy empresaria” asegura Efrail Juárez

En su mensaje público, Efrail Juárez asegura que su intención no es atacar a nadie, sino visibilizar lo que ha vivido durante años.

Asegura que levantar “Los Combinados” no fue cuestión de suerte, sino de trabajo constante, discriminación superada y el reto de abrirse paso como mujer indígena empresaria en un entorno donde, dice, muchas veces se minimiza el papel de las mujeres. “Soy mujer. Soy indígena. Soy empresaria. Y mi historia no será silenciada”, expresó.

La empresaria también afirmó que su lucha busca justicia y evitar que otras mujeres tengan que elegir entre su seguridad personal y el proyecto que construyeron con años de esfuerzo.