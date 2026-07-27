Cronología del caso Anyi Marcela Ramírez Vargas: Cómo ocurrió el asesinato de la influencer y locutora

Anyi Marcela Ramírez Vargas, reconocida modelo, influencer y locutora, fue asesinada durante un ataque armado en la comuna Cuatro del municipio de Pitalito, departamento del Huila, Colombia.

El asesinato ocurrió el pasado viernes 24 de julio y desató un intenso operativo de emergencia por parte de agentes de la policía y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron el fallecimiento de Anyi Marcela Ramírez Vargas y lograron detener a uno de los presuntos responsables del tiroteo.

Esto se sabe sobre el caso de la influencer y locutora asesinada en Pitalito, Colombia

La reconstrucción realizada por las autoridades indica que la influencer, Anyi Marcela Ramírez Vargas, circulaba en una camioneta por la avenida Circunvalar, a la altura del centro comercial Gran Plaza San Antonio, cuando tuvo que detener su marcha por la luz roja de un semáforo.

En ese momento, dos hombres que viajaban en motocicleta se aproximaron al vehículo; según las primeras investigaciones, el acompañante descendió parcialmente de la unidad y abrió fuego en repetidas ocasiones contra la conductora; pese a las lesiones, la joven alcanzó a avanzar varios metros antes de perder el control del vehículo.

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Testigos que presenciaron la agresión solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y la víctima fue trasladada de inmediato a un hospital de la región; no obstante, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso como consecuencia de las heridas.

Cae presunto sicario tras operativo de la policía

Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó un operativo en carreteras y comunidades cercanas para ubicar a los responsables; como parte de esas acciones, agentes localizaron a un hombre que se desplazaba en motocicleta sobre la vía hacia el corregimiento de Bruselas; durante la intervención aseguraron una pistola que quedó bajo resguardo de las autoridades para las diligencias periciales.

El detenido fue identificado por las autoridades como Hermes Gaviria Cuéllar, de 48 años, quien es investigado por su presunta participación en el atentado.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso fue presentado ante un juez de control de garantías, mientras la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones, además de solicitar que permanezca bajo medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones.