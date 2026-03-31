¿El nuevo líder del CJNG es estadounidense? Esto dice Christopher Landau

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el pasado 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, no solo desató un reajuste interno en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que ha escalado hasta el corazón del debate constitucional en los Estados Unidos.

Recientemente, el exembajador estadounidense en México, Christopher Landau, utilizó sus redes sociales para cuestionar la ciudadanía de Juan Carlos Valencia González, conocido como "El Pelón" o "El 03", quien ha sido identificado por medios como The Wall Street Journal como el sucesor dinástico de la organización criminal.

¿Qué se dijo sobre la ciudadanía de Juan Carlos Valencia, líder del CJNG?

El debate surge en el marco de una discusión en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos sobre el derecho de ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship).

Landau argumentó que la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense no debería otorgar la ciudadanía de forma automática a hijos de personas que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal, ya que, según su interpretación, no gozan de los vínculos de lealtad necesarios con la nación.

The Supreme Court hears oral arguments tomorrow in the “birthright citizenship” case, which may decide the future of our country. The question is whether children born in the US to ILLEGAL ALIENS are automatically entitled to US citizenship by virtue of the Fourteenth Amendment,… pic.twitter.com/5ia80vf8DR — Christopher Landau (@DeputySecState) March 31, 2026

Como ejemplo directo, Landau citó el caso de "El Pelón". El diplomático afirmó: "No creo, por ejemplo, que 'El Pelón', aparente nuevo jefe del sanguinario CJNG en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque —como se ha informado ampliamente— nació en California".

Esta postura desafía el estatus legal que, hasta ahora, ha permitido a Valencia González ser identificado como ciudadano de ambos países.

¿Quién es Juan Carlos Valencia González, el nuevo líder del CJNG?

De acuerdo con reportes de inteligencia y la ficha del National Counterterrorism Center (NCTC), Juan Carlos Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Esta condición le otorga, bajo las leyes actuales, la doble nacionalidad.

"El 03" es hijo biológico de Rosalinda González Valencia, "La Jefa", y Armando Valencia Cornelio, antiguo líder del Cártel del Milenio. Tras la unión de su madre con "El Mencho", se convirtió en su hijastro y en uno de sus hombres de mayor confianza.

Antes de asumir el mando general tras el funeral de Oseguera Cervantes, Valencia González lideraba el "Grupo Élite", el brazo paramilitar de la organización responsable de operaciones de alta peligrosidad en el occidente de México.

Perfil de Juan Carlos Valencia, “El 03”: ¿El nuevo líder del CJNG?

El debate legal en Estados Unidos que involucra al heredero de "El Mencho"

La relevancia del cuestionamiento de Landau radica en las implicaciones jurídicas para la persecución del crimen organizado. Actualmente, el Departamento de Justicia de EU ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por "El 03", clasificándolo como una de las mayores amenazas debido a su control sobre el tráfico de fentanilo.

Si la Suprema Corte de EU llegara a modificar la interpretación de la 14ª Enmienda, casos como el de Valencia González podrían cambiar radicalmente en términos de extradición y derechos procesales.

Por ahora, mientras la estructura del CJNG se consolida bajo su mando, tras haber superado a otros aspirantes como "El Jardinero", su pasaporte estadounidense sigue siendo un punto de fricción en la relación bilateral y en la política interna de Washington.