¿El heredero de “El Mencho”? Quién es “El 03”, el hijastro que apunta a la cima del CJNG

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ocurrida el pasado 22 de febrero de 2026 durante un cruento operativo en Tapalpa, Jalisco, ha dejado un vacío de poder en la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En este escenario de incertidumbre, todas las miradas de las agencias de inteligencia se posan sobre varios candidatos, entre ellos un hombre: Juan Carlos Valencia González, conocido en el mundo del hampa como “El 03”, “El Pelón” o “JP”.

Identificado por el National Counterterrorism Center (NCTC) como el “segundo al mando” de la organización, Valencia González no es un operador común; representa la consolidación de dos de las familias más poderosas del narcotráfico: los Valencia y los Oseguera.

¿Quién es Juan Carlos Valencia "El 03"? Linaje y orígenes

Juan Carlos Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, lo que le otorga la doble nacionalidad estadounidense y mexicana. Su árbol genealógico es, en esencia, un mapa del poder criminal en el occidente de México: es hijo biológico de Rosalinda González Valencia, apodada “La Jefa”, y de Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”, antiguo líder del Cártel de los Milenio.

Tras la muerte de su padre y la unión de su madre con Nemesio Oseguera, Juan Carlos se convirtió en el hijastro de “El Mencho”. Esta conexión, sumada a que es sobrino de los hermanos González Valencia (“Los Cuinis”), responsables del brazo financiero del cártel, le otorga una legitimidad dinástica que pocos mandos dentro del grupo poseen.

Mientras que otros herederos, como su hermanastro Rubén “Menchito” Oseguera, se encuentran fuera de la jugada tras ser condenados a cadena perpetua en Estados Unidos, “El 03” ha permanecido en libertad, operando activamente en territorio jalisciense y buscado por autoridades norteamericanas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por Juan Carlos Valencia “El 03"

Mando paramilitar: El poder de fuego detrás del "Grupo Élite"

A diferencia de otros líderes que se enfocan únicamente en la logística financiera, Valencia González ha destacado por su rol operativo y militar. En el año 2019 aparecieron informes militares de encabezar las llamadas Fuerzas Especiales Grupo Élite, el brazo armado de choque del CJNG que funciona como uno de los principales anillos de protección para la alta cúpula del cártel.

Este destacamento es descrito como una fuerza paramilitar con capacidad de emplear lanzacohetes y realizar operaciones de alto impacto. Bajo el mando de "El 03", el Grupo Élite ha sido responsable de blindar zonas de resguardo y ejecutar acciones de violencia extrema.

En 2022, por ejemplo, las autoridades lo vincularon con el secuestro de dos funcionarias de la Defensa en Puerto Vallarta, una acción ordenada presuntamente como represalia por la captura de un aliado. Su presencia se ha consolidado en la zona de Los Altos de Jalisco, donde coordina escuadrones de reclutamiento y defensa de plazas en disputa.

El futuro del CJNG: ¿Heredero o líder en disputa?

Con la caída del líder supremo el pasado domingo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede haber intensificado la vigilancia sobre "El 03", por quien se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Las agencias internacionales lo clasifican como el líder que causa “el mayor daño” en la frontera debido a su control sobre el tráfico de fentanilo y metanfetaminas.

A pesar de que existen otros mandos relevantes como Audias Flores Silva (“El Jardinero”), el parentesco directo y el mando sobre el Grupo Élite sitúan a Juan Carlos Valencia como el favorito para un relevo casi dinástico.

Su figura, ensalzada en narcocorridos bajo la clave “Soy el 3”, representa la nueva generación de jefes que combinan el control territorial con una estructura financiera heredada de “Los Cuinis” y “La Jefa”.

Su paradero actual es desconocido, aunque se presume que continúa oculto en las regiones montañosas de Jalisco o estados vecinos, desde donde podría estar orquestando el nuevo rumbo del cártel.