Dan 60 años de cárcel a “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa

Un tribunal de juicio oral dio 60 años de prisión a José Antonio Yepes, “El Marro”, quien fuera líder del Cártel de Santa Rosa, por el delito de secuestro en contra de una empresaria de Celaya.

El juicio contra “El Marro” inició aproximadamente hace siete horas en los juzgados del penal de Valle de Santiago, donde se encuentra recluido.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó que “El Marro” recibió 60 años de prisión de cárcel en el estado.

Detalló que el Ministerio Público presentó las pruebas suficiente para hallar su culpabilidad de él y a sus coautores por el delito de secuestro en contra de una empresaria de Celaya.

@FGEGUANAJUATO Sentencian a JOSÉ ANTONIO “N” alias El Marro a 60 años de cárcel en Guanajuato.

Un tribunal de juicio oral del Poder Judicial de Guanajuato, con sustento en las pruebas presentadas por el MP especializado, lo encontró culpable a él y a sus coautores por el delito de secuestro.

Apenas el 5 de enero, “El Marro” interpuso un amparo al reclamar aislamiento y malos trato, sin embargo, el tribunal federal lo rechazó.

“Me tienen aislado del resto de la población, me dejan sin comer, llevo ocho días sin salir al patio, siendo que el resto de los compañeros sí van. Los custodios dicen que no puedo estar cerca de nadie más y que me tengo que esperar a que se vayan a sus estancias los demás internos y me quedo sin patio, sin bajar a comedor o me retrasan mis llamadas”, alegó “El Marro”.

El tribunal respondió: “De ahí que, a juicio del juez de amparo quedaba evidenciada la inexistencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba idónea tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que lo procedente era sobreseer en el juicio de amparo ”.

Detención de “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa

Autoridades federales lograron la detención de “El Marro” en agosto de 2022, luego de un operativo entre los tres niveles de gobierno, en donde se logró la liberación de una empresaria secuestrada.

“El Marro” encabezaba el Cártel de Santa Rosa, grupo que se dedicaba al robo de combustuble en la zona del Bajío, conocido como huachicoleo, desde el 2014.

Autoridades identificaron a “El Marro” como el generador de actos violentos ocurridos principalmente en Guanajuato y por la disputa que mantenía con el cartel del Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Meses después de la detención de “El Marro” autoridades lograron la detención de su presunto sucesor en el Cártel de Santa Rosa, “El Azul” .