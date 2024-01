Muere Adam Harrison, hijo de Rick, presentador de “El Precio de la Historia”

Adam Harrison, hijo de Rick Harrison, famoso en el mundo del entretenimiento por ser el presentador y protagonista del exitoso “reality show” llamado Pawn Stars (El Precio de la Historia), fue hallado muerto en la ciudad de Las Vegas.

Algunos medios locales reportaron que la muerte de Adam Harrison, hombre de 39 años e hijo de Rick Harrison, el famoso presentador del programa televisivo “El Precio de la Historia” fue a causa de una sobredosis.

A través de sus redes sociales, Rick Harrison, se expresó acerca de la muerte de su hijo: “You will always be in my heart! I love you Adam” (Siempre estarás en mi corazón, te amo Adam).

Adam Harrison murió en “extrañas circunstancias”: TMZ

Conforme a TMZ, sitio web estadounidense dedicado a las noticias sobre celebridades, Adam Harrison, hermano de Corey murió en “extrañas circunstancias”, mismas que algunos señalan como de una fatal sobredosis.

Ante esto, la familia Harrison pidió privacidad para llevar el duelo por la pérdida de su ser querido.

Cabe decir que la policía del estado de Nevada ya comenzó con las investigaciones correspondientes y se espera que en las próximas horas se ofrezcan mayores detalles acerca de esta lamentable pérdida.

¿Quién era Adam Harrison de “El Precio de la Historia”?

Adam Harrison, hermano de Corey Harrison, era el segundo hijo de Rick Harrison, el famoso presentador y protagonista del exitoso reality “Pawn Stars”.

Adam, quien tenía 30 años, nació después que Corey Harrison, quien también participa en el reality de “El precio de la historia”. Luego de la llegada de su hijo Adam, Rick Harrison se separó de Kim, su primera esposa.

Cabe señalar que Adam Harrison siempre ayudó en la famosa casa de empeño pero nunca fue parte del programa. Al famoso Rick le sobreviven los hermanos Corey Harrison y Jake, quien es hijo de Tracy, la segunda esposa del presentador de “El Precio de la Historia”.