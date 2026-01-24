Confirman fecha para devolver predio a Refugio Franciscano en Cuajimalpa

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer una resolución a favor del Refugio Franciscano y ordenó devolver el predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

La entrega se llevará a cabo a las 12:00 horas del 30 de enero de 2026 en cumplimiento de una suspensión definitiva por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil.

“El día de hoy, la Fundación Haghenbeck se contradice y ahora afirma que la resolución de la Jueza 60 de lo Civil de la CDMX (la misma que afirmó antes que es la competente para ejecutar la resolución de amparo) constituye una chicana procesal (sic) al ordenar la restitución de nuestro albergue. No nos extraña: no es la primera vez que la fundación se contradice y pretende engañar a la sociedad”, manifestó en un comunicado el Refugio Franciscano.

Refugio Franciscano y la polémica por un desarrollo inmobiliario en Cuajimalpa

El Refugio Franciscano informó que alcanzó acuerdos con el gobierno de la CDMX para no permitir ningún desarrollo inmobiliario en el predio que han ocupado por casi 50 años.

El 14 de enero de 2026, la organización detalló los resultados de una mesa de diálogo las autoridades y tras una reunión se afirmó que no se expedirán licencias de construcción ni se permitirá el cambio de uso de suelo en el terreno legado por Don Antonio Haghenbeck para el cuidado animal.

¿Qué pasó en el Refugio Franciscano en Cuajimalpa?

El 7 de enero de 2026 se hizo un operativo para resguardar a más de 900 animales del Refugio Franciscano, ubicado en la carretera México Toluca, alcaldía Cuajimalpa.

Un mes antes, el 12 de diciembre de 2025, la Fundación Antonio Haghenbeck, propietaria del terreno, tomó el control en cumplimiento a una resolución emitida por una jueza.

Rescatistas y la fundación denunciaron que lo animales que se encontraban en el predio vivían en mal estado y con señas de maltrato.

A finales de diciembre, un tribunal de la CDMX ordenó la devolución del predio al Refugio Franciscano por presuntas irregularidades durante su desalojo, pero la Fundación Antonio Haghenbeck continuó demandando el maltrato animal dentro del albergue.

En conferencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se informó una situación de maltrato animal , problemas de salud y hacinamiento en el refugio.

Pero la mandataria reiteró que su administración no intervendrá en la disputa jurídica por la propiedad del predio (litigio entre particulares y la Fundación Haghenbeck), sin embargo, enfatizó que la intervención era urgente para salvaguardar la vida de los ejemplares.

Gobierno de CDMX rescató a más de 900 animales y señala maltrato

El gobierno de la CDMX dio a conocer que fueron rescatados 936 animales, “la mayoría con huellas de maltrato y en condiciones de salud delicadas”.

Luego del operativo, los animales fueron llevados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, en la alcaldía Xochimilco.

Otros fueron llevados al Hospital Veterinario de la CDMX, en la alcaldía Iztapalapa, y otros al albergue canino de la Secretaría del Medio Ambiente en el Ajusco.

En relación con el Refugio Franciscano, se informa que se realizó el rescate de 936 animales, la mayoría con huellas de maltrato y en condiciones de salud delicadas. A todos ellos se les ha brindado atención médica y varios permanecen hospitalizados.

El Gobierno de la Ciudad de… pic.twitter.com/C70tkOzDKZ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 7, 2026

“El conflicto entre el Refugio Franciscano y una fundación es un asunto entre particulares, por lo que respetaremos las resoluciones judiciales y nos enfocaremos en garantizar el bienestar animal.

“Desde el 12 de diciembre, autoridades capitalinas iniciaron investigaciones por posibles casos de maltrato y se mantiene diálogo con las partes involucradas para priorizar la protección de los animales que ya fueron rescatados por el Gobierno de la Ciudad”, informaron las autoridades.