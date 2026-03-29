Carrera contra el tiempo en El Rosario: 300 rescatistas buscan a los cuatro mineros atrapados en Sinaloa

La Sierra de El Rosario, Sinaloa, sufrió un terrible accidente hace cuatro días y los esfuerzos por rescatar a las víctimas continúa. En la mina Santa Fe, dedicada a la extracción de oro, mantiene la presencia de más de 300 elementos de rescate para localizar a los cuatro mineros que quedaron atrapados en el colapso ocurrido el miércoles 25 de marzo.

Voy con información de última hora. La Sedena se suma a las labores de rescate de cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina “Minerales de Sinaloa”, en el municipio de El Rosario, Sinaloa tras derrumbe registrado el 25 de marzo. pic.twitter.com/HZdDnxtDFC — Irving (@IrvingPineda) March 27, 2026

Así fue el colapso en El Rosario, Sinaloa

El accidente se registró en la localidad de Chele, cuando una presa de jales (depósito de residuos mineros) cedió y se filtró hacia el interior de las galerías. En ese momento, 25 trabajadores se encontraban realizando excavaciones en la mina.

Aunque 21 de ellos lograron escapar a tiempo y salir a la superficie, cuatro mineros no corrieron con la misma suerte y quedaron atrapados por el material, el cual bloqueó las salidas.

¿Qué están haciendo para rescatar a los cuatro mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa?

La estrategia de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) consiste en dos puntos. Por un lado, se instaló un sistema de ventilación forzada para garantizar que el aire circule en las zonas donde se cree que están los mineros.

Por otro, se inició una excavación vertical de aproximadamente 300 metros de profundidad. Este ducto no es para sacarlos de inmediato, sino para intentar establecer contacto con las víctimas y suministrarles agua o alimentos mientras se despeja el camino principal.

Envían elementos de la SEDENA y fuerzas federales a mina de Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) envió a 38 elementos especializados en desastres, estos se le sumaron 60 efectivos que ya trabajaban en el sitio desde que se dio el reporte. En total, hay 42 unidades, entre ambulancias, camiones de carga y equipo de excavación, operando de manera ininterrumpida.

Reporte del derrumbe en mina de Sinaloa llegó atrasado

Un punto que ha generado cuestionamientos es el tiempo de respuesta. Aunque el colapso ocurrió el miércoles 25 de marzo, la información llegó a las autoridades municipales de El Rosario hasta un día después.

⛏️ Derrumbe en mina de El Rosario, Sinaloa



🚨 La SEDENA, Protección Civil y autoridades federales se movilizaron al municipio para coordinar el rescate, tras el reporte que llegó un día después al ayuntamiento.



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Tapones de seguridad y ventilación constante en mina de Sinaloa

Para evitar que el lodo y los residuos sigan avanzando hacia las galerías inferiores, los ingenieros colocaron un tapón de seguridad en el punto exacto donde ocurrió el colapso de la presa. Esto permite que los rescatistas trabajen con mayor confianza sin el riesgo de una nueva inundación.