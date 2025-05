Fanny salió a pagar su renta en CDMX y desapareció; pintan mural para exigir su localización

Cerca de la una y media de la tarde del 22 de abril de 2025, Fanny Martínez Zúñiga subió a su bicicleta y salió de su casa en la alcaldía Milpa Alta para pagar la renta de la casa donde vive con su mamá, pero ya no volvió y ahora está desaparecida.

La mujer tiene 35 años y es estudiante de Derecho en una universidad privada y se dedica a pintar. Ese día, posterior al pago, se dirigió con una conocida para pintarle su local de pescados y mariscos, del cual salió cerca de las 18:00 horas en su bicicleta para volver a casa.

¿La has visto? Esperan a Fanny Martínez en casa

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con la mamá de Fanny Martínez Zúñiga y compartió que en esta búsqueda para localizar a su hija, pocos detalles se saben de dónde está la mujer, quien es la hermana de tres hijos que la señora tiene.

Las horas pasaban. De acuerdo con su mamá, la señora Dionisia Zúñiga, recibió a las 14:30 horas una notificación a su teléfono celular que decía que le había llegado a su cuenta el dinero que Fanny le depositó para completar el pago de la renta, pero perdió contacto con ella.

“A mí el depósito me lo hizo a las dos y media de la tarde. No me dijo que ya me lo había hecho, pero me di cuenta de que lo hizo porque me llegó la notificación. Ella vive conmigo”, comentó la mujer de 55 años.

Fiscalía de CDMX investiga desaparición de Fanny Martínez Zúñiga

La desaparición de la mujer fue reportada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), la cual emitió la ficha de búsqueda con el número de expediente AYO/1132/2025 en el que se indica que fue vista por última vez en la colonia Emiliano Zapata Segunda Sección Tetelco, pero el nombre de la mujer aparece escrito como Fanni.

Vestía playera negra, un pantalón de mezclilla azul rasgado del frente de ambas piernas, tenis blancos con rayas azules y una gorra negra, con una bicicleta negra de montaña.

Como características particulares tiene un lunar casi en medio de la barbilla y cerca de 10 tatuajes, entre ellos, el rostro de una mujer en el brazo derecho, en la pantorrilla derecha un tigre, una Santa Muerte en la espalda, mientras que los otros la familia no recuerda cómo son.

Esta desaparición también se reportó ante la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, bajo el folio CBP/00734/2025, donde su nombre fue registrado como Fanny.

Cámara captó a Fanny Martínez en su bicicleta

Una cámara de seguridad captó a Fanny Martínez pasar por el lugar donde estaba el local donde pintó cerca de las 18:12 horas en su bicicleta rumbo a casa. La clienta a quien fue a pintarle la fachada de su local es alguien que, dijo la mamá de Fanny, “es amiga de ella hace tiempo”.

La mujer vende cosméticos por internet y usa su bicicleta para transportarse a hacer entregas y a la vez estudia Derecho en una escuela cerca del Metro Nopalera de la Línea 12.

“Se fue con una señora a la cual le estaba pintando su local. Ahí estuvo, de hecho la señora nos mandó una fotografía donde ella está pintando. Nos dice la señora que de su local se vino a las seis de la tarde hacia acá a la casa”, contó.

La Fiscalía de la CDMX intervino las llamadas del teléfono de Fanny, pero han encontrado poca información que alerte algún dato de dónde puede estar.

“Ella tenía dos teléfonos, al parecer, quiero pensar, ese día que fue a hacer el depósito le faltaba dinero porque empeñó uno. De hecho, ese celular, las autoridades van a pedirlo a la casa de empeño para ver si hay un registro”.

Hermano de Fanny pinta mural para alzar la voz y que la mujer aparezca

Su hermano, al igual que Fanny, se dedica a pintar arte urbano con murales. Él, conocido como Duek, tomó la decisión de alzar la voz y que se investigue el caso, por lo que en un muro cerca del Parque de Los Olivos, en la alcaldía Tláhuac, pintó en rostro de Fanny Martínez Zúñiga, lo cual ayudó a que “las autoridades tomen más en serio las cosas” dijo la mamá de la mujer desaparecida.

El miércoles 23 de abril pasado la señora Dionisia Zúñiga mandó mensajes de WhatsApp a su hija y estos sí le llegaron, pero no le contestó.

El último día que tuvo contacto con ella le mandó un mensaje para decirle: “Mami, ya nada más me falta tu parte para depositar lo de la renta, me dijo ‘sí, en un ratito te lo deposito’ y esa fue toda la conversación que tuvimos”.

“La rutina de ella era ir a entregar a lugares donde le decían que necesitaban un maquillaje y se iba, era muy accesible para las entregas, pero en la tarde-noche casi no andaba muy tarde de noche y si llegaba tarde era porque andaba trabajando con su hermano”, dijo la señora Dionisia.

Amigos y familiares de la artista piden a la ciudadanía que si tienen información alguna que ayude a la localización de la mujer, contacten a la Fiscalía de CDMX a través de los números 55 5345 5080 / 55 5345 5082 / 55 5345 5067.

Dionisia, mamá de Fanny, no puede evitar llorar cada vez que pasa por el muro donde está el rostro de su hija, a quien espera ver pronto, y con ese mismo llanto le envió un mensaje:

“Yo llego a ese lugar y ver el rostro de mi hija, pues es lo mismo que estoy haciendo ahorita, mis ojos se llenan de lágrimas, aunque vaya yo en el camión, pues el sentimiento, el dolor de no tenerla junto a mí, pues me llena de tristeza (...) lo que le quiero decir es hija, aquí te queremos mucho, te estamos esperando en la casa y regresa mami, no tenemos un ratito de consuelo sin ti hija, regresa, te necesitamos y te extrañamos mucho”.