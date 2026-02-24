Un héroe sin fronteras: El último adiós a Patrick Ospina, el rescatista que dio la vida por un perrito callejero en Perú

La valentía no entiende de miedos cuando el corazón es grande. Este domingo, Perú se detuvo para rendir un homenaje póstumo a Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, un joven suboficial y bombero que perdió la vida en un acto de amor puro: intentar rescatar a un perrito callejero que era arrastrado por la corriente de terrible inundación.

Despiden a rescatista que salvó a perrito en Perú

El féretro de Patrick llegó a la sede de la División de Emergencias (Diveme) en La Victoria, tras salir de la morgue del Callao. Entre uniformes impecables y un silencio profundo, sus compañeros de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo recibieron con los máximos honores.

En una ceremonia que rompió el alma de los asistentes, Patrick fue ascendido póstumamente a Suboficial de Primera, reconociendo que su sacrificio es el reflejo más alto del espíritu policial.

Agradecen a Patrick Hiroshi

El momento más emotivo ocurrió cuando el General Oscar Manuel Arriola se acercó a la madre de Patrick. Con un respeto solemne, le entregó el quepí de su hijo (gorra que forma parte del uniforme oficial) y la bandera nacional que cubría el féretro.

Estos objetos no solo representan el uniforme de un agente, sino el agradecimiento de una nación por haber formado a un hombre con una vocación de servicio que no distinguió entre humanos y animales.

📣#VocesADN #VH



¡Un héroe que no hizo distinciones! 🥹😢 👮‍♂️🌈 Patrick Ospina dio su vida por salvar a un perrito que estaba siendo arrastrado en el río Rímac 💔



@viridianahelo te cuenta esta trágica historia pic.twitter.com/Tzk4OZjUE2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 24, 2026

La tragedia en las aguas del río Rímac en Perú

Todo sucedió el pasado 20 de febrero. En un video que se hizo viral en redes sociales, se observa el angustiante momento en que Patrick intenta alcanzar a un perrito atrapado en el caudal. A pesar de su entrenamiento, la fuerza del agua fue traicionera; justo cuando estaba a punto de poner a salvo al pequeño can, la corriente lo arrastró.

Tras una búsqueda incansable que duró días, su cuerpo fue hallado a 6 kilómetros de distancia, en la zona del Callao.

Perú bajo el azote del clima extremo

Este acto heroico ocurrió en un contexto difícil para el país andino. Las fuertes lluvias han golpeado con fuerza la región de Arequipa, provocando deslizamientos de tierra e inundaciones que han dejado a decenas de familias sin hogar.

Mientras miles de vehículos quedan sepultados bajo el lodo y los ciudadanos luchan por salvar lo poco que les queda, la historia de Patrick ha servido como un bálsamo de esperanza y humanidad ante la catástrofe climática.

🌎🇵🇪 #MUNDO | Un acto de servicio terminó en tragedia en Lima. El suboficial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela perdió la vida luego de lanzarse al río Rímac para intentar rescatar a un perro que era arrastrado por la corriente.



🌊 El hecho ocurrió el viernes 20 y quedó registrado… pic.twitter.com/UwzI3speGi — Radio Nacional CO (@RadNalCo) February 23, 2026

Un legado de solidaridad que cruza fronteras

La muerte de Patrick Ospina no es solo una cifra más en medio de la emergencia ambiental que vive Perú, donde ya se suman dos víctimas fatales por los deslaves.