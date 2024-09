Trump va contra universidades de EU; por esta razón, dice, podrían perder acreditación

Donald Trump , candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, dijo este jueves 5 de septiembre a donantes judíos que las universidades estadounidenses perderían la acreditación y el apoyo federal por lo que describió como “propaganda antisemita” si es elegido a la Casa Blanca.

“Las universidades deben poner fin a la propaganda antisemita o perderán su acreditación y el apoyo federal”, dijo Trump, dirigiéndose a una multitud de más de mil donantes de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas.

Estudiantes, en contra de la ofensiva militar en Gaza

Protestas sacudieron los campus universitarios en la primavera boreal, con estudiantes que se oponían a la ofensiva militar israelí en Gaza y exigían a las instituciones que dejaran de hacer negocios con empresas que apoyan a Israel.

Los republicanos han dicho que las protestas demuestran que algunos demócratas son antisemitas que apoyan el caos. Los grupos de protesta afirman que las autoridades han tachado injustamente de antisemitas sus críticas a las políticas de Israel.

Donald Trump advierte con detener a “matones pro Hamás”

En Estados Unidos, el gobierno federal no acredita directamente a las universidades, pero tiene un papel en la supervisión de las organizaciones, en su mayoría privadas, que dan acreditación a las universidades.





En su discurso, Trump también dijo que prohibiría el reasentamiento de refugiados procedentes de zonas “infestadas de terror” como Gaza y que detendría a los “matones pro Hamás” que cometan actos vandálicos, una aparente referencia a los manifestantes universitarios.

“Si Kamala Harris y el corrupto Joe Biden están buscando otra causa para esta crisis, no deberían hacer más que mirarse al espejo. Ellos son la causa. No les dieron ningún apoyo. No le dieron ningún apoyo a Israel. El ataque del 7 de octubre a Israel nunca habría ocurrido si yo fuera presidente. No había ninguna posibilidad de que no ocurriera. Al igual que el desastre en Afganistán nunca habría ocurrido. Y, francamente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia no habría ocurrido. Este noviembre, vamos a reemplazar la debilidad con la fuerza, la cobardía con el coraje y la claridad y la guerra con la paz. Vamos a decirle a la camarada Kamala Harris: está despedida”.

Con información de Reuters