Ni el funeral de Alejandro Magno con ataúd de oro macizo fue tan costoso como el sepulcro de la división de poderes en México. Desde que los Yunes dieron su voto, fue un hecho ¿la causa de muerte en el certificado? Represalia por todos esas ocasiones donde frenaron el poder del ejecutivo que lo creía absoluto. Trece mil millones de pesos costó, poco más que la elección federal de 2024. El costo de cada voto de las personas que sí se presentaron, superó el millar de pesos si lo promediamos.

Fracaso, despilfarro y cinismo

La presidenta enfatizó la participación en esta farsa con A, como el doble que en la consulta para enjuiciar a los expresidentes en 2021, otro desperdicio de recursos públicos y de impuestos que usted y yo, pagamos. Si usted, como yo, ha presentado una denuncia y visto cómo hay un obstáculo después de otro, que no hay policías de investigación disponibles para dejar el citatorio, o no hay suficientes abogados o escribientes para acelerar el trámite, podría pensar que se hubiera utilizado mejor ese dinero como presupuesto del sistema judicial y no para desperdiciar en una elección a personas sin carrera judicial y con un incierto conflicto de intereses.

Acordeones, amenazas y desinformación; los protagonistas en esta votación donde el abstencionismo fue la protesta ciudadana ante una escueta estrategia de simular democracia. El número de asistentes, entre 12 y 13 millones, es ligeramente superior al número de beneficiados por los programas sociales.

¿De verdad hace menos corrupto al sistema judicial una elección donde se repartieron acordeones para inducir al voto?

Caer en el absurdo que esto va a eliminar la corrupción en el poder judicial, es equivalente a creer en la prosperidad porque crecimos un 0.8% y no se contrajo la economía a números negativos como estaba previsto.

Cualquier persona con los requisitos y la suerte de la tómbola fue candidato, abogados con clientes cuyos casos no han progresado, peor aún, que tienen denuncias en su contra, historial criminal y lazos con cualquier tipo de criminal. Hasta los simpatizantes del régimen denunciaron eso. Hubo candidatos que hicieron campaña por un puesto para el que no habían sido aceptados, pero se conformaron con esa posibilidad. Aunque fuera de menor rango, lo importante era alcanzar algo.

No tenemos aún los resultados de los jueces y magistrados que no conocemos, pero quedaron, sólo tenemos la certeza que nuestro poder judicial ya no está por méritos, experiencia y expertise, está por un “concurso” de popularidad donde más del 86% de los mexicanos no aprobamos y como muestra, no participamos.