Con Morena solo acuerdos que beneficien al país: Va por México

Cd. de México.- Los presidentes del PAN, Marko Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano anunciaron que no otorgaran ningún voto a Morena ni entablaran negociaciones para impulsar leyes que resulten perjudiciales al país o a los mexicanos.

Dijeron estar dispuestos a establecer acuerdos con todos los partidos, pero únicamente para leyes que verdaderamente resulten de beneficio para la nación. Jesús Zambrano aseguró que no permitirán más violaciones a la Constitución por parte de legisladores de Morena.

“Seguiremos actuando juntos, no le daremos ninguna de nuestras diputadas y nuestros diputados o sus votos a Morena o al presidente para que pisoteen la Constitución, o en reformas que dañen al país”.

AMLO debe sentarse a dialogar con la oposición: Marko Cortés

Por su parte el panista Marko Cortés, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para sentarse a dialogar con la oposición y juntos avanzar en acciones que beneficien a la nación.

“Yo le contestaría el presidente López Obrador, si quiere construir algo bueno para México, nos busque, y de hecho se ha tardado, porque en toda la primera mitad de su gobierno, no nos ha buscado, no ha querido construir, pero si quiere construir, y si no que no pierda el tiempo; el PAN va a estar muy sólido como fracción parlamentaria”.

Los tres presidentes de los partidos calificaron el resultado de la elección como un triunfo para la coalición “Va por México” y aseguraron que han aprendido de sus derrotas por lo que empeñaron su palabra de no fallarle a quienes les otorgaron su voto. Marko Cortés dijo que lo que se busca es una nación de leyes e instituciones.

La coalición legislativa “Va por México”, se compromete a no fallarles. La ciudadanía quiere un país de leyes e instituciones, el mandato en las urnas es muy claro: ponerle un alto a Morena y a Gracias al voto de la gente, esta coalición legislativa, ahora está en condiciones de impedir, los ya anunciados caprichos presidenciales como expropiar el ahorro de los trabajadores, o acabar con la autonomía del Banco de México”.

Zambrano también denunció que la delincuencia se portó bien con Morena y les ayudó a lograr triunfos como en el caso de San Luis Potosí, pero defenderán sus triunfos cueste lo que cueste.

“A penas, por cierto, con el 81 por ciento de las actas computadas, en San Luis Potosí, ahí se cerró el PREP, por lo que se exigirá, por lo tanto también, la apertura de los paquetes al igualmente que lo haremos, muy probablemente en otros estados, pero ahí particularmente, en San Luis Potosí, y el jefe de la mafia que pretende gobernar San Luis Potosí ayer mismo ya está amenazando públicamente al gobierno del estado”.