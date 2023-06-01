¿A qué hora termina la veda electoral por los comicios 2023 en Edomex y Coahuila?

A partir del jueves 1 de junio, en el marco de las elecciones 2023 en Estado de México (Edomex) y Coahuila, comenzó la veda electoral, una medida implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Ante esto, es importante conocer qué es, cuándo empieza y cuándo termina esta importante etapa.

¿Cuándo comenzó la veda electoral en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

La veda electoral en las elecciones de Edomex y Coahuila comenzó a partir de la primera hora del jueves 1 de junio en ambos estados. Se considera que es un periodo de reflexión y hay algunas actividades que no están permitidas, pues podrían ser castigadas al considerarse como un delito electoral.

¿Qué está prohibido hacer durante la veda electoral?

A los candidatos, partidos, funcionarios públicos y medios de comunicación se les prohíbe la propaganda o el proselitismo por cualquier medio relacionado con los comicios en el Estado de México y Coahuila durante la veda electoral. Por lo que no podrán realizar acciones como:



Realizar actos públicos de campaña.

Difundir encuestas o sondeos de opinión en materia electoral.

Propaganda o proselitismo electoral.

Difundir propaganda gubernamental (excepto información en materia de salud, educación y protección civil).



Las elecciones 2023 se llevarán a cabo el 4 de junio|Twitter @blancamartinex

¿A qué hora termina la veda electoral por las elecciones en Edomex y Coahuila en 2023?

La veda electoral de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila termina en cuanto las casillas cierren, es decir, en punto de las 18:00 horas. Por lo que los candidatos podrán comenzar a retomar mensajes a partir de esa hora.

¿Quiénes son las candidatas de las elecciones 2023 en Edomex?

Las candidatas a la gubernatura del Estado de México son dos:

Alejandra del Moral Vela es la candidata por la alianza “ Va por el Estado de México” , conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

es la candidata por la alianza “ , conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza. Delfina Gómez es la abanderada por la candidatura común “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM.

¿Quiénes son los candidatos de las elecciones 2023 en Coahuila?

Para la gubernatura de Coahuila, hay seis opciones de candidatos:

Armando Guadiana, abanderado de Morena.

de Morena. Manolo Jiménez, aspirante por la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, conformada por PRI, PAN, PRD.

Lenin Pérez es el candidato por el partido de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC). El PVEM , partido que respaldaba a Lenin, declinó a

por el partido de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC). El , partido que respaldaba a Lenin, Ricardo Mejía es candidato por el PT. Sin embargo, en pasados días, el Partido del Trabajo, al que abanderada a “ El Tigre Mejía declinar

Es de suma importancia que los votantes salgan a participar en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, pues se trata de un ejercicio democrático, además de un derecho.