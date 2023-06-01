¿A qué hora termina la veda electoral por los comicios 2023 en Edomex y Coahuila?
Conoce a qué hora se termina la veda electoral, una medida impuesta por el INE para que las personas reflexionen su voto en el marco de las elecciones 2023.
A partir del jueves 1 de junio, en el marco de las elecciones 2023 en Estado de México (Edomex) y Coahuila, comenzó la veda electoral, una medida implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Ante esto, es importante conocer qué es, cuándo empieza y cuándo termina esta importante etapa.
¿Cuándo comenzó la veda electoral en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?
La veda electoral en las elecciones de Edomex y Coahuila comenzó a partir de la primera hora del jueves 1 de junio en ambos estados. Se considera que es un periodo de reflexión y hay algunas actividades que no están permitidas, pues podrían ser castigadas al considerarse como un delito electoral.
¿Qué está prohibido hacer durante la veda electoral?
A los candidatos, partidos, funcionarios públicos y medios de comunicación se les prohíbe la propaganda o el proselitismo por cualquier medio relacionado con los comicios en el Estado de México y Coahuila durante la veda electoral. Por lo que no podrán realizar acciones como:
- Realizar actos públicos de campaña.
- Difundir encuestas o sondeos de opinión en materia electoral.
- Propaganda o proselitismo electoral.
- Difundir propaganda gubernamental (excepto información en materia de salud, educación y protección civil).
¿A qué hora termina la veda electoral por las elecciones en Edomex y Coahuila en 2023?
La veda electoral de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila termina en cuanto las casillas cierren, es decir, en punto de las 18:00 horas. Por lo que los candidatos podrán comenzar a retomar mensajes a partir de esa hora.
¿Quiénes son las candidatas de las elecciones 2023 en Edomex?
Las candidatas a la gubernatura del Estado de México son dos:
- Alejandra del Moral Vela es la candidata por la alianza “Va por el Estado de México”, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.
- Delfina Gómez es la abanderada por la candidatura común “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM.
¿Quiénes son los candidatos de las elecciones 2023 en Coahuila?
Para la gubernatura de Coahuila, hay seis opciones de candidatos:
- Armando Guadiana, abanderado de Morena.
- Manolo Jiménez, aspirante por la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, conformada por PRI, PAN, PRD.
- Lenin Pérez es el candidato por el partido de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC). El PVEM, partido que respaldaba a Lenin, declinó a favor del candidato Guadiana.
- Ricardo Mejía es candidato por el PT. Sin embargo, en pasados días, el Partido del Trabajo, al que abanderada a “El Tigre Mejía” de igual manera, decidió declinar a favor de Guadiana.
Es de suma importancia que los votantes salgan a participar en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, pues se trata de un ejercicio democrático, además de un derecho.