¿Qué hicieron los candidatos de Edomex y Coahuila?

Rumbo a las elecciones 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen de las actividades que realizaron los candidatos a la gubernatura de Edomex y Coahuila del pasado fin de semana del 7 al 8 de mayo de 2023.

Con la proximidad del día de la jornada, el próximo 4 de junio, los candidatos a la gubernatura se encuentran en campaña para mostarles a los ciudadanos por qué son la mejor opción.

¿Qué hicieron las candidatas en Edomex?

El sábado 6 de mayo, Alejandra del Moral, compartió a través de su cuenta de Twitter que se encontró en Ecatepec de Morelos, Edomex, donde aseguró que el acceso al agua potable es una de las propuestas más importantes que tiene para la entidad.

Para el domingo 7 de mayo de 2023, la candidata de la coalición PRI-PAN y PRD, Alejandra del Moral, compartió a través de sus redes sociales que visitó tres puntos del municipio de Nezahualcóyotl. Asimismo, realizó un video donde recordó que quedan 24 días de campaña y llamó al voto.

Desde #Nezahualcóyotl con su apoyo voy a proteger a sus familias y a solucionar los problemas. Juntos, vamos a unir a la sociedad, a las familias y al Estado de México porque esta es nuestra tierra, nuestra casa, la que amamos y la queremos ver prosperar. #AleGobernadora #VotALE pic.twitter.com/AVwXsWNUh2 — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 7, 2023

Por otro lado, la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez, visitó Tepetlaoxtoc y La Paz en Edomex, el pasado domingo 7 de mayo de 2023, mientras que un día antes, acudió a Teoloyucan, Tepotzotlán y Coyotepec.

En #Tepotzotlán compartimos las propuestas para la transformación del #Edomex. Escuchando al Pueblo y a todos los sectores que han sido ignorados por años, es como vamos a lograr el cambio en nuestro estado.#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio pic.twitter.com/Nvcs316kxE — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 6, 2023

¿Qué hicieron los candidatos en Coahuila rumbo a las elecciones 2023?

Manolo Jiménez, candidato a la gubernatura de Coahuila con la coalición PAN, PRI y PRD, tuvo una reunión en el Ejido Agua Nueva, Saltillo el pasado domingo 7 de mayo de 2023. Mientras que un día antes, el 6 de mayo de 2023, acudió a La Laguna y al mega crucero en Torreón.

Armando Guadiana, de Morena, fue acompañado por una de las corcholatas, Ricardo Monreal Ávila, en una de sus actividades del pasado sábado 6 de mayo de 2023. Sin embargo, no fue el único miembro del partido guinda, pues la secretaria General del partido, Citlalli Hernández, también se encontró junto a él.

Se reunieron en la capital del estado, específicamente en la colonia Guayulera, para encontrarse con jóvenes. Aunado a ello, compartió una fotografía con Saúl El Canelo Álvarez, previo a su pelea, donde resultó victorioso.

Con gusto y convicción acompañé a mi amigo el senador Armando Guadiana (@aguadiana) en su actividad proselitista. Su sencillez, franqueza y sensibilidad le suman cada vez más simpatías. ¡Ánimo y buena suerte, estimado compañero! pic.twitter.com/gf9TZYSHyP — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 7, 2023

Lenin Pérez, por parte la alianza Salvemos Coahuila, conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), compartió que el pasado 6 de mayo de 2023, caminó por todo el centro de Parras de la Fuente para convivir con las personas.

Caminamos por todo el centro de Parras de la Fuente. ¡Tenemos propuestas para sacar adelante la economía de todas y todos! #SíHayOtroCamino 👊 pic.twitter.com/xPlwEGvKjn — Lenin Pérez (@leninperezr) May 7, 2023

Finalmente, por parte del PT, Ricardo Mejía, no compartió sus visitas, pero mandó un mensaje a las mujeres de Coahuila donde mencionó que un hombre como Manolo Jiménez, a quien tachó de misógino y corrupto, no puede ser gobernador del estado.